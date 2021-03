A pesar del paro 6 mil estudiantes participaron en el primer día de clases

COMPARTIR

















El Ministerio de Educación aseguró que fueron 6 mil los estudiantes que regresaron a las clases presenciales. Ayer varios docentes se adhirieron al paro del SUTEF. El gremio organizó una caravana de autos a la Legislatura, durante el mensaje del gobernador Gustavo Melella.

USHUAIA.- El Ministerio de Educación informó que ayer un total de 3.500 estudiantes de colegios estatales y 2.500 de colegios privados, todos ellos alumnos de los 6º y 7º años del secundario, comenzaron las clases con la presencialidad de manera progresiva. Esto a pesar del paro que fue declarado por el SUTEF, en reclamo a una mejora salarial, medida gremial que además implicó una caravana de autos a la Legislatura en momentos que el gobernador Gustavo Melella pronunció su mensaje a la ciudadanía.

Ayer la ministra de Educación, Analía Cubino, estuvo presente en el Colegio Provincial Ernesto Sábato de Ushuaia, con el fin de saludar a toda la comunidad educativa ante el regreso cuidado a la presencialidad.

“Hoy iniciamos después de mucho tiempo esta presencialidad que añorábamos y que va a tener que ser de este modo, progresivo y cuidado tal como lo establecimos desde el Gobierno provincial en acuerdo con las instituciones”, destacó la Ministra, quien dijo que “alrededor de 6 mil estudiantes están retornando a la presencialidad en horario reducido, en grupos alternados, con sus docentes y personal de maestranza, como ocurre en este Colegio Sábato”.

Cubino dijo que “damos inicio aquí al ciclo escolar 2021, en un contexto diferente pero con muchas ganas y eso es lo que estamos viendo en el personal. Nos alegra que vuelvan a encontrarse y que estén ocupados en la tarea que nos convoca, que es garantizar el derecho a la educación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.

Hacia los 44 mil

La Ministra de Educación aseguró que el lunes 8 de marzo “inician la presencialidad los estudiantes de 1º, 2º y 6º grados de nivel primario, los de 1º, 2º y 6º año del nivel secundario, como también los niños y niñas de salas de 5 años de nivel inicial. Siendo así un total de más de 23 mil estudiantes en toda la provincia que retoman la presencialidad progresiva y cuidada. Se estima entonces que, para la semana del 15 de marzo, se esté llegando a la presencialidad con los 44 mil estudiantes del sistema obligatorio entre instituciones públicas y privadas de la provincia”.

En Río Grande

El secretario de Educación, Pablo López Silva, recorrió los establecimientos educativos secundarios de Río Grande y aseguró que “hemos armado como esquema grupos reducidos de no más de 12 alumnos por aula, donde los cursos se desdoblaron divididos por semana. En el caso de los alumnos que aún no ingresan a la presencialidad, si bien está el formato digital, no es el único, por eso los docentes que van a tener que presentarse en los establecimientos pueden ir trabajando actividades para acercar a los alumnos, sobre todo para quienes se les hace difícil trabajar de manera online”.

Caravana de autos

Ayer, una nutrida caravana de autos de los docentes afiliados al SUTEF participaron de una movilización que partió de la Escuela 1 y se dirigió hasta el frente de la Legislatura, donde el gobernador Gustavo Melella estaba brindando su mensaje a la ciudadanía. Allí permanecieron concentrados hasta que voceros del gobierno aseguraron que serían recibidos por el mandatario en Casa de Gobierno.