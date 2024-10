“A OSEF la deben administrar sus afiliados, y no la política”, dijeron Von der Thusen y Lechman.

El bloque parlamentario de Somos Fueguinos (SF), impulsado por el legislador Raúl Von der Thusen, está promoviendo el debate legislativo de un proyecto presentado por afiliados, centros de jubilados y sindicatos para modificar la Ley Provincial N°1071.

USHUAIA.- La iniciativa, que fue ingresada en la Legislatura en agosto de 2021, fue nuevamente presentada en junio y busca garantizar la independencia administrativa de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y mejorar la calidad de sus servicios.

En la quinta sesión legislativa celebrada el pasado jueves 19, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen presentaron el proyecto de modificación de la Ley 1071, que regula el funcionamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

Este proyecto, que inicialmente fue presentado el 31 de agosto de 2021 pero no prosperó para avanzar en un debate por la Cámara Legislativa saliente, fue reingresado el pasado 10 de junio por trabajadores, jubilados y gremios, que demandan una solución urgente a la crisis que enfrenta la obra social.

El legislador Von der Thusen destacó la relevancia de esta iniciativa, afirmando que “La OSEF necesita una reforma estructural que garantice su independencia de los lineamientos del poder ejecutivo. No podemos permitir que los intereses políticos continúen afectando la calidad de los servicios que reciben los afiliados. Desde Somos Fueguinos vamos a impulsar este proyecto con el compromiso de lograr una solución definitiva”. Lechman reforzó la importancia de la reforma, sosteniendo que “Este es el momento para que la obra social deje de ser rehén de intereses externos y pase a ser gestionada en función de los derechos y las necesidades de sus afiliados. La transparencia y eficiencia en su administración son prioridades que no podemos dejar de atender”.

La modificación propuesta en la Ley 1071 contempla la creación de una estructura de auditoría interna que garantice la transparencia en la gestión de los recursos de la OSEF y la desvinculación total de la influencia política en su administración. Además, busca otorgar a la obra social mayor soberanía sobre sus recursos, permitiéndole gestionar de manera autónoma y eficiente, priorizando siempre la calidad de las prestaciones y servicios ofrecidos a los empleados públicos y jubilados de la provincia.

Asimismo, se prevé incluir dentro del grupo familiar de atención a los jóvenes de hasta 28 años que se encuentren cursando estudios de nivel superior y no acrediten ingresos propios, mediante un aporte diferencial.

Von der Thusen afirmó que “este es el momento adecuado para discutir una reforma profunda que permita a la OSEF mejorar la calidad de sus prestaciones y asegurar un futuro estable para sus afiliados. Lamentablemente, no podemos más que coincidir con lo vertido por quienes redactaron esta iniciativa, que afirman que, desde 2021, la situación de OSEF no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado de manera drástica. Me parece que no podemos continuar dilatando una amplia discusión pública en torno a la Obra Social y ver la manera de empezar a canalizar muchas de las demandas de quienes tienen a OSEF como su obra social de cabecera y no pueden recurrir a una empresa de medicina prepaga. Quienes aportan, tanto trabajadores como quienes dejaron de estar en actividad, merecen atención médica de calidad”.