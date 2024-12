“A México se le respeta”, afirma Sheinbaum sobre comentarios de autoridades canadienses

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió de manera firme a las declaraciones de autoridades canadienses que buscan diferenciar a Canadá de México en temas bilaterales con Estados Unidos.

MEXICO (Xinhua/NA).- “No vamos a caer en provocación de qué país es mejor; lo que sí, es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales”, subrayó la mandataria en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“Nosotros somos un grandísimo país, con enormes riquezas, con nuestras problemáticas, que estamos atendiendo (…) y con un presente y un futuro muy promisorio”, agregó.

Sheinbaum sostuvo que defenderá que “no se utilice a México como parte de sus campañas electorales”, sino que solo haya relación, coordinación y complementariedad en temas de la relación bilateral y trilateral sobre comercio, economía, cultura, educación y demás.

La embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kristen Hillman, declaró en una entrevista con la agencia “The Associated Press” que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo que Donald Trump, presidente electo estadounidense, y su gabinete comprendieran que es injusto agrupar a Canadá con México, pues sus fronteras son “vastamente diferentes”.

De igual forma, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, expresó hace unos días que es “la cosa más insultante” el hecho de que Trump comparara a México con Canadá.

La presidenta insistió en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) crea empleos y prosperidad, y destacó las aportaciones de los connacionales a la economía estadounidense.

“Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos”, resaltó.

Del mismo modo, remarcó que el trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas, toda vez que “por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos se crean entre uno y dos empleos para nativos” de aquel país.

“La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123.000 empleos en Estados Unidos”, sostuvo la jefa de Estado, y advirtió que si los migrantes mexicanos dejaran de consumir en ese país, la economía estadounidense se contraería un 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Y señaló: “Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos”.

Trump, quien asumirá la Presidencia estadounidense en enero próximo, amenaza con imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá si no frenan el tráfico de drogas y la entrada ilegal de inmigrantes.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: CIUDAD DE MEXICO.- La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, sonríe durante su primera conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México, el 2 de octubre de 2024. (Xinhua/Francisco Cañedo).