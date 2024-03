8M, salud menstrual: “Sentimos el Progreso”

Kotex, marca de Kimberly-Clark creadora de la categoría de cuidado menstrual, conmemora este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y comparte información relevante que surge de un estudio sobre cómo perciben en la actualidad las mujeres el avance del progreso femenino.

BUENOS AIRES.- La investigación alertó que casi el 60% de las mujeres cree que la velocidad del progreso femenino está estancada o avanza lentamente. Estos sentimientos son relativamente más fuertes entre la generación más joven. Además, la mitad de las mujeres encuestadas indicaron que el mundo es actualmente para ellas un lugar más incómodo.

En Latinoamérica, se amplió la muestra del estudio junto con la consultora YoUniversal y este informe reveló que en Argentina el 63% siente que el progreso está estancado y más del 45% de las argentinas cree que el mundo es igual o más incómodo que antes. Además, el estudio demuestra que el 65% de las argentinas cree que la sociedad no ha hecho lo suficiente para que las mujeres se sientan más cómodas. Un dato alarmante es que, más allá de todos los datos negativos antes mencionados, el 56% de las argentinas piensa que el progreso de las mujeres en el país está en mejor estado que nunca.

A partir de estos hallazgos, Kotex se une al movimiento global #SentimosElProgreso (ProgressFeelsLike) para abordar esta amenaza y alentar a las mujeres de todo el mundo a alzar su voz y compartir su visión acerca de cómo viven el progreso en sus vidas.

“Los resultados del estudio demuestran que, para la sociedad, el progreso de la mujer no es un hecho. Desde Kimberly-Clark y con nuestra marca Kotex trabajamos para eliminar los estigmas alrededor de la menstruación y que nada detenga el progreso de las mujeres. En este 8 de marzo invitamos a todas las mujeres a alzar su voz y que todas podamos hablar de cómo #SentimosElProgreso” comentó Claudia Cassella, Head of Marketing – Sr. Category Manager Adult & Feminine Care at Kimberly Clark

Para mostrar cómo se siente el progreso, Kotex estrena -a nivel mundial- un corto provocativo producido por un equipo exclusivamente femenino y la productora multimedia Rakish, dirigida por la directora Jaci Judelson.

Por otro lado, en Argentina hace 2 años Kotex formó una alianza con Girl Up, una iniciativa de desarrollo del liderazgo centrada en las niñas, que se centra en la equidad para las niñas y las mujeres en espacios en los que no son escuchadas o están infrarrepresentadas y ha trabajado en distintas iniciativas para erradicar estereotipos negativos acerca de las mujeres y eliminar los estigmas asociados a la menstruación generando concientización sobre la temática.

De esta manera, Kotex refuerza su misión de defender el progreso de las mujeres combatiendo los estigmas menstruales y las barreras que causan, demostrando que las mujeres no han llegado tan lejos para detenerse aquí.