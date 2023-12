6ta Reunión de la Mesa Nacional de CAME Turismo

El sector Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo, de manera virtual, la 6ta Reunión de la Mesa Nacional. El encuentro, que fue encabezado por el secretario de Turismo, Gregorio Werchow, contó con la participación especial del presidente de CAME, Alfredo González, y 32 dirigentes.

BUENOS AIRES.- El Secretario de Turismo dio inicio reconociendo los nuevos cargos de diferentes dirigentes provinciales: Daniel Loyola, presidente del Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR), de La Plata, con rango de secretario de Estado. Mariela Suilar, subsecretaria de Desarrollo de Promoción Turística de la provincia de La Rioja. Javier Dellamónica, subsecretario de Turismo de la Ciudad de Santa Fe. Sebastián Bel, director de Coordinación General de Turismo de la provincia de Entre ríos.

“Nuestro sector actúa como si fuera un semillero para poder brindarle a las diferentes localidades el aporte, no solo como lo veníamos haciendo, con proyectos, con actividad, con foros, con seminarios, sino también desde el punto de vista humano aportamos gente con experiencia”, expresó Werchow.

Alfredo Gonzalez, manifestó su esperanza en este proceso de reactivación que tuvo el sector desde el 2021 en adelante, “esperamos que el Turismo no se vea afectado, a pesar de las circunstancias macroeconómicas que vivimos hoy”, expresó.

Asimismo, felicitó a los nuevos dirigentes quienes serán parte de diferentes gestiones municipales en distintas provincias, y destacó también a Verónica Mazzaroli, actual presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y afines de Chaco, quien ahora también tomó el cargo de Presidenta del Instituto de Turismo de la provincia, a partir del 11 de diciembre.

González también expresó que “hay que darle tiempo al actual gobierno” dado que están adaptándose a la macroeconomía en la que están inmersos todos los sectores y exclusivamente el Turismo.

Manifestó que es importante que el Gobierno nacional comprenda la situación de la micro y pequeña y mediana empresa que emplean a gran cantidad de trabajadores.

“Sabiendo que el déficit fiscal es un tema para resolver y por supuesto lamentablemente entendemos que no es fácil ni va a ser fácil, pero que dentro de ese proceso tengan realmente en cuenta las condiciones de las cuales estamos las micro y mediana empresa que venimos atravesando todo este proceso inflacionario hace un tiempo largo y por supuesto que se agravó en los últimos 6 meses, entonces desde ese lugar quiero que sepan que estamos en comunicación con el equipo del Presidente y por supuesto estamos también para colaborar. Somos una entidad apartidaria que generamos políticas gremiales en pos de los sectores que representamos y vamos a seguir trabajando fuertemente en eso. El sector Turismo es muy importante dentro y fuera de CAME con relación al trabajo que lleva adelante y en lo territorial por este gran compañero en la dirigencia gremial empresaria que es Gregorio Werchow, que es un honor para mí poder trabajar con él”, concluyó el presidente de CAME.