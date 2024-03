Venezuela aprobó la creación de un nuevo estado en disputa con Guyana

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves la creación de un nuevo estado en un territorio que es objeto de una larga disputa con la vecina Guyana, a pesar de un caso judicial internacional en curso sobre esa región.

CARACAS (Reuters /NA).- La aprobación por unanimidad ocurre meses después que Venezuela y Guyana acordaran evitar cualquier amenaza o escalada de conflicto en una disputa por la región de 160.000 kilómetros cuadrados, que es en su mayor parte una espesa selva pero donde en los últimos años también se han encontrado enormes cantidades de petróleo y gas.

La nueva norma surge tras un referéndum realizado a fines del 2023 impulsado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en una consulta que respaldó la creación del estado, le da derecho a Venezuela de controlar el Esequibo y permite la exploración petrolera allí.

Las autoridades electorales de Venezuela dijeron que en el referéndum de diciembre votaron más de 10 millones de venezolanos, pero hasta ahora no ha publicado los resultados. En los centros de votación habían pocas o ninguna fila en día de la consulta, según testigos Reuters.

La decisión final sobre a qué país pertenece la región está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un proceso que puede demorar varios años y que el gobierno venezolano no reconoce como instancia para dirimir este caso.

Guyana aseguró que sus fronteras no están sujetas a discusión y que defenderá su soberanía.

La ley que aprueba el nuevo estado, denominado Guayana Esequiba y que sería el número 24 de Venezuela, entrará en vigencia tan pronto como se publique en la Gaceta Oficial.

El nuevo estado limitará al norte con el océano atlántico; al sur con Brasil; al este con Guyana y por el oeste con los estados venezolanos Delta Amacuro y Bolívar, según el texto legal.

“Cumplimos con el pueblo de Venezuela que salió masivamente a decir masivamente cinco veces si, el 3 de diciembre de 2023”, sostuvo el presidente de la asamblea, Jorge Rodríguez, al final de la sesión.

La ciudad de Tumeremo, en Bolívar, en el sur de Venezuela, servirá como capital “hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con la República Cooperativa de Guyana en torno a la controversia territorial”, remarca el texto.