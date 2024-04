Ushuaia dominó la Copa “Malvinas Argentinas”

Ushuaia se quedó con la alegría total en el clásico fueguino tras derrotar a su par de Río Grande en Primera Femenino, Primera Masculino y el choque de los Veteranos de Guerra, foco principal de un evento que tuvo lleno absoluto en la Casa del Deporte bajo la organización del Gobierno provincial.





USHUAIA.- El deporte madre de la Isla entera tiene un monarca absoluto. La Copa Provincial “Malvinas Argentinas” enfrentó mano a mano al más alto nivel tanto del norte como del Sur dejando un saldo pleno e indiscutible para Ushuaia.

Allí, en la Casa del Deporte y con la organización de la Secretaria de Deportes de la Provincia, la selección femenina disputó el clásico antes que nadie, las siguieron los Veteranos de Malvinas y la velada culminó con un intensísimo choque entre caballeros.

Durante toda la semana, la certeza de que el Clásico de la provincia en su disciplina más destacada e importante, cómo lo es sin dudas el Futsal AFA, estaba a la vuelta de la esquina, la tensión fue creciendo, la ansiedad, las conjeturas y las novedades.



Como para no quedar exenta de la cita, la nieve provocó alguna demora en el inicio por el traslado de la delegación riograndense a través del Paso Garibaldi, pero ya en la capital, los seleccionados femeninos se prestaron al show.

Un choque que se esperaba como parejo por las figuras en ambas esquinas pero que rápidamente mostraba ausencias importantes, sobretodo del lado de la ciudad del norte. Jugadoras como Taty Ruiz, Luzmila Rodríguez o Maca Figueroa no estaban a disposición para la cita y eso suponía sin dudas una sentida pérdida para el técnico Luis Sofía.

Pero como para la caprichosa no existen excusas ni contratiempos, el juego comenzó. Con paridades claro, lo habíamos mencionado. Siempre la figura de Sol Jara como caudillo en Ushuaia, ésta vez compartiendo con otro emblema con Luci Gómez y el manejo de Mica Arias en Rio Grande, acompañada del talento de Lara Méndez o Gatica, presentaban primeros minutos del juego cerrados y equilibrados.

Fue eso nada más, los primeros minutos es que Ushuaia, de forma casi imperceptible, pero constante fue sometiendo a su rival, le generó dos o tres situaciones de gol, luego dos más y así fue arrinconando a un Río Grande que si bien tenía la bola, normalmente lo hacía lejos del arco hasta ahí custodiado por Pitu Mayorga.

Y como este deporte tiene también una lógica inalterable, el marcador se rompió, y lo rompió Yasna Godoy, la de los goles importantes. A partir de ahí no hubo vuelta atrás. O sí, porque ensayó algunas respuestas Río Grande, respuestas que quedaron completamente truncas cuando a falta de 4 segundos para que la primera mitad culmine, Valentina Grandis presionó, robó sobre la arquera Nieva y con el arco a su merced marcó el segundo para Ushuaia haciendo delirar al público.



Lo sucedido posteriormente, ya en la segunda etapa, se llama “Momento Grandis”. Valentina marcó, al minuto del segundo tiempo, el tercero para Ushuaia y a partir de ahí sí, si bien Río Grande apretó, mordió alto y busco más, no tuvo respuestas concretas que hicieran pensar en una remontada.

Ushuaia se llevó con un gol delicioso de Cecilia Pino incluido, una goleada 6-1 contra el clásico rival y a esa altura de la tarde le había dado el primero de los triunfos al sur de la Isla.

La continuidad de la tarde se dio con una ceremonia de inauguración perfectamente realizada, la entonación del himno y el reconocimiento a Veteranos de Guerra marcó en la jornada deportiva un punto de solemnidad, memoria y respeto que vale la pena destacar.

Y como, justamente, la Copa Provincial nos habla mucho de nuestro lazo con Malvinas, los veteranos de guerra de ambas ciudades fueguinas se enfrentaron en la verde pista de la Casa del Deporte. Y acá tampoco se regaló nada, talentos míticos de nuestra provincia se brindaron por completo en dos tiempos de doce minutos que culminaron con un 3-1 también favorable a la capital.

Ya inmersos en la última velada, se respiraba un denso aroma previo. Esta Copa Provincial no tenía carácter de amistoso, y aunque lo hubiese tenido, un clásico de esta magnitud nunca lo es. Lo sabía Río Grande, lo sabía Ushuaia.

Los instantes previos mostraban entradas en calor serias, de extrema concentración. El “Pity” Oliva hablaba para los de Aranda, el eterno Perpetto arengaba a Río Grande.

La bola empezó a rodar y las acciones e intensidad total se vieron desde el primer minuto. Río Grande propuso una presión mucho más alta que Ushuaia y el elenco de la capital optó por administrar la bola sin apuro en esa etapa inicial.

No había pasado tanto en el juego a decir verdad, únicamente un tiro libre de Perpetto rozando el palo y poca cosa, pero justamente, desde un tiro libre similar, Nelson González, de regreso a la selección, sacó un remate raso y venenoso que se coló por el caño diestro de Páez y así estalló por primera vez en la noche la parcialidad local, ganaba Ushuaia 1-0.

A partir de ahí y con el marcador a favor Ushuaia fue más, más prolijo, más práctico y más paciente claro, teniendo el resultado favorable. Río Grande mordió siempre con Delfor como un verdadero dolor de cabeza y con un recambio prolijo, intenso y de altísimo nivel.

Nombres como Gaby Sánchez, Lucas Vera o Wladimir González lentamente empezaron a encontrar más y mejores espacios, hasta que, teniendo Río Grande un córner a favor, Ushuaia realizó el cambio de Garay reemplazando a Nicoliello, así, estando en situación defensiva, eso que los manuales dicen que no se debe hacer.

Y el que olfateó sangre fue Rodri Ojeda, más vivo que todos, ocupó el espacio muy gentilmente regalado por Ushuaia, durmió a un Juanchi Garay en trance y estampó el empate merecido en ese momento.

Las acciones nunca cedieron en cuanto a la intensidad y la entrega, la primera mitad transitaba sus minutos finales y ahí, a través del remate desde el punto castigo del doble penal, Luciano Nicoliello, seguramente el hombre de la noche, soltó la bola con absoluta categoría sobre la izquierda de Páez y puso una vez más en ventaja a Ushuaia.

Ventaja que se estiró minutos más tarde, ya casi sobre el cierre de la primera etapa. El encargado, Walter “Mono” Hidalgo -capitán- con una tremenda pirueta en el aire después de un envío quirúrgico de Nicoliello para hacer delirar por tercera vez a la Casa del Deporte.



Parecía que Ushuaia tenía las cosas algo controladas, pero no fue así en realidad, si uno revisaba lo fino, el detalle.

Por eso, el segundo tiempo fue bien distinto, Río Grande se hizo amo y señor de la bola, Ushuaia le dio demasiado espacio a Facundo Perpetto y Gabriel Sánchez para que termine sucediendo lo que puede suceder si dos jugadores de tamaña envergadura aprovechan esas bondades.

Río Grande de a ratos barrió a Ushuaia de la pista, lo acechó, lo ahogó, le dejó muy lejos el arco ahora defendido por Godoy y arremetió contra un seguro Italo Gómez, aunque claro, no hay resistencia posible si no se tiene el control del útil. Por eso, Río Grande con dos teledirigidos de Perpetto puso tablas en la 40×20 con total justicia. El 3-3 consecuencia de un exceso innecesario de Corcho Pérez yendo a cubrir un remate de Sánchez con ambos pies hacia delante.

El reloj se consumió y las energías menguaron, al elenco de Aranda siempre lo sostuvo un calculador, pensante y preciso Nicoliello, más el despliegue de Oliva y las intervenciones frescas de Mateo Casanova. Rio Grande por su parte creció mucho en la mayoría de sus players y pudo hasta ganarlo sobre el final, aunque al pitazo, la igualdad fue la estampa clara e indiscutible.

Y acá los grises, ya que mientras en los pasillos se decía que en caso de igualdad habría penales, en cancha se constató que el partido debía quedar en tablas, lo cual no pareciera algo lógico o gustoso en un choque de tal magnitud.

Pero se terminó optando por una tercera y polémica opción, ir a un adicional de diez minutos en dos tiempos de cinco y luego penales. Ahí lo tuvo Oberti completamente solo con tiempo y ventaja para darle la victoria a los suyos, pero eligió definir de pecho y así Facundo Perpetto, bombero una vez más, ahogo lo que parecía ser conquista y victoria.

Finalmente los penales, claro, lo que parecía de mayor sentido común. Y ahí la moneda le volvió a sonreír a la capital, erró Perpetto el suyo abriendo la serie, pero también erró Oberti luego. Y ya en la tanda de muerte súbita la caprichosa no quiso guiñarle el ojo a Wladimir González que estrelló su penal en el travesaño.

Casanova cambió el suyo por gol y por tercera vez en la jornada Ushuaia derrotó a su rival de toda la vida, lo dejó con las manos completamente vacías, marcó una superioridad que en los últimos años se quiere hacer constante y se quedó con la Copa Malvinas Argentinas calzándose la corona de monarca de la provincia, de punta a punta y de principio a fin.





“Estamos comprometidos con la causa Malvinas”



Durante la jornada de este sábado en la Casa del Deporte de Ushuaia, se llevó a cabo el homenaje especial a los héroes y heroínas de la Gesta de Malvinas, con la disputa de la Copa Provincial de Selecciones de Futsal “Malvinas Argentinas”, organizada por la Secretaría de Deportes de la provincia junto a la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande y la Liga Ushuaiense de Fútbol y emitido por la Televisión Pública Fueguina para toda la provincia.

La ceremonia oficial la encabezó el secretario de Deportes y Juventudes, Matías Runín, junto a los presidentes de las Ligas oficiales de futbol de Ushuaia y Río Grande, Marcelo González y Guillermo Vargas respectivamente, y los presidentes del Centro de Ex Combatientes de la ciudad de Ushuaia Juan Carlos Parodi y del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, representado por Jorge Bazán y Roma Alancay, además de concejales, autoridades provinciales, integrantes de Generación Malvinas, y un gran marco de público que acompañó el desarrollo de toda la jornada deportiva.

En el sencillo acto se rindió homenaje a los Veteranos de Malvinas con el principal objetivo de continuar con la visualización de la Causa Malvinas, resaltando en este caso que el Deporte además de “unir a fueguinos y fueguinas en acciones cotidianas, como en este caso, nos une en el reclamo de soberanía.

El secretario Matías Runín resaltó que este evento “nos une por el sentimiento malvinense y por la pasión por el futsal”, asimismo agradeció especialmente a las ligas de fútbol por la organización conjunta y antes de cerrar llamó a las familias presentes a “disfrutar de este encuentro que podamos sostener en el tiempo comprometidos con esta causa”.

En el centro de la escena estuvieron los Veteranos de Malvinas, quienes fueron parte del momento más emotivo de la jornada, que se enfrentaron en la cancha tras el partido de las selecciones femeninas. Los Veteranos jugaron un entretenido partido exhibición y el público vibró en cada movimiento. El seleccionado de la capital fueguina se quedó con la victoria por 3 a 1.