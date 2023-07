Todo listo para los cuartos de final del Apertura

Compartir

El microestadio José “Cochocho” Vargas será sede y observador de lujo para los cuartos de final del primer torneo doméstico del año en Ushuaia. Cuatro duelos sin desperdicio se vienen en la pista más austral en busca de las semis.

USHUAIA.- Ya hemos reiterado, avisado y remarcado muchas veces que estos días estaban próximos a llegar, muy bien, llegaron.

Cosas como margen de error, preparación, tiempo y demás, ya no cuentan, ya no corren, no sirven, no son excusas. Cuatro choques tendrán lugar en la 40×20: uno sigue, otro afuera, esa es la regla sagrada de este tipo de etapas tan intensas, tan histéricas y obsesivas.

Los ocho mejores elencos de la ciudad más austral están listos para batirse a duelo en busca de la próxima llave, en busca del título, del trofeo.

Sin Comandante

AATEDYC y HAF abrirán los cuartos. El Azul que consiguió un punto muy valioso ante comercio en la etapa regular, de la última fecha hablamos, recuperó además a la figura de Maxi Todo, jugador de jerarquía que sin dudas será clave para los suyos y un dolor de cabeza para el rival. En frente HAF, HAF y sus bondades, HAF y sus problemas.

El rojinegro vio cómo Luciano Montiel cerraba la puerta a primera hora del lunes. Así, sin técnico confirmado, saldrá en búsqueda de la llave, saben sus referentes que es hora de barajar y dar de nuevo, se ha terminado un proceso que incluso los coronó campeones hace poco más de un año pero que ahora deberán olvidar y tratar de derrotar a un durísimo rival en una durísima competencia a la que no le importan los contratiempos ajenos.

Lo impredecible

Cada duelo es una batalla aparte, una nueva partida en donde las virtudes, la táctica, el coraje y el azar se encuentran.

Nadie mejor para presentar estar premisas que UOM y Los Andes. El vidriero que alternó muy buenas y muy malas en la fase regular se medirá con uno de los mejores elencos de la misma.

Por su parte, los de Raúl Arce, que tienen un crecimiento notable en lo que va del año, han sufrido cierta irregularidad durante el último mes, han trabajado, por ejemplo, más de la cuenta para superar a CAEF, sufrido en penales contra Galicia, triunfado contra Pratt y caído con estrépito y sin chances contra San Isidro.

De ese modo el metalúrgico llega a la cita del domingo, ahí lo espera Andes, el indescifrable Andes, el show está asegurado.

Polos opuestos

El mejor de los equipos en la tabla general previa a los cuartos fue Mercantil, el último en ingresar Galicia, por eso se tendrán frente a frente allá por las 20:30 del domingo.

Los de Guapura, de maravilloso y ya conocido poder ofensivo, llegan con la sangre en el ojo después de haber quedado fuera de la Copa Argentina en su instancia regular, ahora, aunque tengan en el horizonte inmediato ni más ni menos que la Liga Nacional, saben que derrotar a Galicia los pone un paso más cerca del hermoso objetivo del tricampeonato doméstico.

El Galo por su parte que ha pagado caro sus errores pero también ha regalado buenos ratos de juego y partidos interesantes, sabe que no tiene nada para perder y todo para ganar, sabe que en estás llaves todos están en igualdad de condiciones sin importar cómo hayan arribado.

Tan lejos, tan cerca

Comercio y Camioneros. Podríamos cerrar ahí la redacción ¿Verdad? ¿Para qué más presentación? Tantas veces se han medido, tantas batallas deportivas han sabido librar que hasta sería redundante opinar del choque. Pero sepa lector, que sí, que siempre hay algo distinto que opinar.

No llegan por el mismo sendero, no llegan con la misma batería, no llegan con la misma cara, con el mismo color. Ambos comenzaron el año con dudas, con altibajos digamos, ambos empezaron a reponerse, pero Comercio arrastra una inquietante racha de partidos que no se le dan, por juego, por impresión o por azar.

Cualquier de estos atenuantes le vienen golpeando el ego a los de Ralinqueo. Pero claro, este tipo de llaves, este tipo de rivales levantan la moral de cualquiera, y para los jugadores del comerciante no existe una mejor posibilidad para demostrar de qué están hechos y ponerse de pie.

De pie está el rival, Camioneros ha tenido un mes de altísimo vuelo en la pista, ya disputados varios de sus mejores y más ricos encuentros en cuanto torneo ha lidiado y se candidatea a todo lo que vaya a disputar. Pero por supuesto que sabe que enfrente no está cualquier contendiente, la paciencia, la precisión y la cabeza serán claves en este duelo al que arriban en tan distintas condiciones, pero que los empareja y los acerca, una vez más.

Hay alegrías y alegrías, dice un cantante popular. La alegría del triunfo, la del show, la del buen juego, la de la instancia. La alegría de que siempre pero siempre ella esté rodando ahí, en la pista, para todo el pueblo del futsal.