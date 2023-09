Río Grande cayó ante Río Gallegos en un amistoso

El sábado pasado en la capital de Santa Cruz, se jugó la primera edición de la Copa Fair Play de Selecciones Mayores de Futsal, un evento amistoso organizado por la Liga de Río Gallegos, y el seleccionado local derrotó a los riograndenses por 3 a 2 en un cotejo muy cerrado donde los isleños jugaron un bien primer tiempo y tuvieron distracciones en el complemento.

RIO GRANDE.- El seleccionado fueguino dirigido por Gustavo Torres tuvo más de siete bajas por distintos motivos, muchos de ellos titulares indiscutidos como el capitán Facundo Perpetto quien no pudo viajar por razones familiares, Nicolás Paredes y Gonzalo Cárcamo por sendas lesiones, Facundo Gandolfi, Paco Andrade, el arquero Nahuel Hernández y Diego Julia por obligaciones laborales, y si bien dos de los cuartetos que presentó Torres fueron competitivos, los jugadores que se quedaron son muy importantes para la estructura del equipo.

A la hora de iniciar el juego ante los locales, Río Grande formó con Nacho Páez en el arco, Rodrigo Ojeda, Joel Coronel, Gabriel Sánchez y Lucas Vera, y fue el cuarteto de campo que más preocupó a los locales, y que al promediar la primera etapa se puso 1-0 arriba cuando a la salida de un tiro de esquina, le jugaron la pelota a Gabriel Sánchez quien tomó la misma de primera y la cruzó para abrir el marcador y romper la seguridad del buen arquero Alvarado.

Los minutos finales tuvieron a los fueguinos con buena tenencia de pelota, asegurándola pero sin tanta profundidad, pese a que pudieron logar algún gol más, como así también los locales van a la igualdad con alguna llegada a las mismas barbas de Nacho Páez.

La segunda etapa fue distinta, pese a que no se volvió loco el dueño de casa con ir a buscar la igualdad, sí tuvo mayor protagonismo el conjunto de Río Gallegos, quien aprovechó la primera contra para decretar la igualdad; salida de córner para Río Grande, no lo hacen bien y el rival lo tomó mal parado y con Leonado Hernández saliendo costa a costa, logró vulnerar la resistencia de Alejandro Godoy.

Con la igualdad, fue el conjunto local quien salió a presionar un poco más arriba, y de una marca alta, lograron interceptar un pase por el lado ciego del ala quien no vio subir a un defensor rival y éste tras conseguir la pelota quedó de cara al gol y estampó el 2-1.

Río Grande del saque del medio fue a buscar la igualdad, en una segunda jugada quedó con superioridad numérica 3-1 y no logró capitalizar esa llegada y encontra partida los santacruceños salieron de contra, lo volvieron a tomar parado a los fueguinos y Ezequiel Seijas llegó sólo para definir con clase y ampliar las diferencias.

A los isleños no le quedó otra que salir a buscar el descuento, y recién sobre el cierre del match lo logró, fue un corte en salida de Gaby Sánchez quien tas avanzar y llevarse la última marca, jugó la pelota al corazón del área donde apareció sólo Braian Britos para mandar la pelota a la red.

Ni quedó tiempo para más, fue y fue pero no pudo lograr la igualdad, el resultado más justo, pero no se le dio al conjunto de Gustavo Torres, que si bien se mostró angustiado por la derrota, supo asimilar la misma, con corregir algunos errores el equipo se pondrá rápidamente de pie, destacando lo fuerte y bien que esta el grupo y sumando a los que no pudieron concurrir a la capital santacruceña, sacarán adelante el objetivo primordial que es el Patagónico de Selecciones a jugarse desde el 20 de septiembre en nuestra ciudad.

¿Cómo siguen los trabajos?

Hasta el día previo al debut en el Patagónico de Selecciones, nuestro combinado trabajará contrarreloj, a los habituales entrenamientos de los días martes y jueves en el gimnasio Anexo del Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II, se sumarán los viernes en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV.

La base del seleccionado ya está en la cabeza de Gustavo Torres, los dos arqueros ya están prácticamente definidos, y sólo resta definir qué cantidad de jugadores de cancha serán de la partida, dado que los listados de buen fe suelen ser varios, pero siempre oscilan entre 14 y 16 jugadores por plantel, es decir, 12, 13 o 14 jugadores de campo, ya que no querrán cometer el mismo error que el año pasado cuando llevaron tres arqueros, que si bien dio resultado por la inesperada lesión de Mechita Vidal -en esta convocatoria no pudo responder por una lesión-, está más claro que es necesario un jugador más de campo que un guardameta, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de partidos que deben jugarse en cinco días consecutivos de competencia.