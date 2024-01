Más allá del Vino: Mendoza, una ciudad de festivales

No es secreto, que la ciudad más famosa por la producción del mejor vino argentino, es Mendoza. Turistas de todas partes del mundo visitan esta tierra bendita que, gracias a la combinación de diversos factores geográficos y climáticos, la hacen ideal para la cosecha de la mejor uva, dando lugar a los estupendos vinos. Los vinos tintos son su fuerte, y los Malbec, los más emblemáticos.

Turistas de distintas partes del mundo llegan aquí solo para visitar los mejores viñedos y degustar sus vinos. Sin embargo, no todo es un paseo tranquilo por viñedos, la ciudad y sus alrededores también se llenan de vida y color con sus innumerables festivales. Los más importantes se celebran entre enero y abril, una época con clima muy agradable. Ideal para visitarla.

Las fiestas populares que ofrece el destino para agendar:

Fiesta Nacional de la Vendimia

Vendimia proviene de la palabra en latín vindemĭa, que significa cosecha o recolección de la uva. La Fiesta Nacional de la Vendimia es probablemente el evento más relevante del año en la región mendocina. Un evento lleno de música, bailes, shows relacionados con la vitivinicultura, y más actividades interesantes. La relajada y tranquila Mendoza se convierte, de esta manera, en la ciudad más vibrante del país, por unos días. Días de fiesta y vino celebran el comienzo de la temporada de cosecha en Mendoza, honrando al vino y el trabajo agrícola.

Es uno de los festivales más grandes del mundo, pudiendo ser comprada con el festival de Río de Janeiro o el de Venecia. El arzobispo provincial bendice los frutos para luego dar inicio a una jornada de actividades muy divertidas. Durante el Acto Central, celebrado en el Teatro Griego Frank Romero Day, podrás disfrutar puestas en escena de más de mil bailarines, representaciones artísticas, teatro, ópera, y espectáculos de luces y sonido. Durante el Carrusel de las Reinas, las reinas lanzan frutos a la multitud. Al finalizar se elige a la Reina Nacional de la Vendimia en medio de bellos fuegos artificiales que iluminan la noche mendocina con mucho color.

Festival Nacional de la Tonada

El Festival de la Tonada es un festival, que se lleva a cabo en el mes de febrero, considerado como uno de los festivales más importantes a nivel nacional. El festival se celebra en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán, en la ciudad de Tunuyán, a menos de 2 horas en coche, al sur de Mendoza. Cuenta con más de 33 ediciones desde el año 1972. Vale la pena ser parte de este evento multitudinario y de mucha importancia para la provincia.

Disfruta de la mejor comida tradicional argentina en alguno de los puestos que se instalan en el patio de comidas. ¿Te provoca unos deliciosos alfajores cubiertos de chocolate, un asado o beber el mejor vino? Aquí lo vas a encontrar. No olvides que Mendoza ofrece los mejores vinos del país. Muchas peñas cuentan con la entrada libre y gratuita. Diviértete con los espectáculos de comedia, karaokes folklóricos, shows de artistas de talla mundial y concursos, que podrás disfrutar en alguno de sus múltiples escenarios. ¡Uno no basta! Los niños no se van a aburrir, habrá actividades gratuitas especialmente pensadas en ellos, uno de los escenarios es solo para ellos. Un evento apto para toda la familia.

Empezando el festival, se escogerá a la Reina Departamental de la Vendimia, que luego competirá con el resto de las candidatas departamentales en la Fiesta Nacional de la Vendimia anteriormente mencionado. ¡No te lo pierdas!

Festival Folklórico Nacional del Chivo

Al sur de Mendoza, en Malargüe, se celebra usualmente, durante la primera semana de enero, el Festival Folklórico Nacional del Chivo. Cerca de 25 mil personas la visitan cada año. El chivo malargüino es la mayor atracción gastronómica, de ahí proviene el nombre. El festival inicia con una Expo Caprina y un certamen de canto y danza. Degusta de la más deliciosa comida tradicional en buena compañía, mientras disfrutas de música folclórica, que llena de vida el ambiente.

Durante los últimos días, sé testigo de la Maratón de Chivos, que no, no significa ver a chivos corriendo. Durante horas, se cocinan centenares de chivos donados por la comuna local para apoyar a la recaudación de fondos para actividades o proyectos sociales de la región. Sé también parte de la elección de la Reina de la Fiesta Nacional del Chivo.

Fiesta del Canto y la Melesca

En Junín, a 50 km de Mendoza, puedes ser parte de la Fiesta del Canto y la Melesca. En esta gran fiesta, celebrada cada abril, compiten por la corona, candidatas de distintos departamentos, solo una ganará el título de Reina Provincial de la Melesca.

Te preguntarás que es la Malesca, pues es una palabra popular, que significa “La última cosecha, lo que quedó en el parral”. Por ello es una de las últimas fiestas del calendario vendimial.

Como lo indica su nombre, esta fiesta engalana el ambiente de música y baile. Disfruta de espectáculos folklóricos, gastronomía local y vinos regionales.