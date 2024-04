Los números no mienten y sus fans tampoco, estamos ante una de las grandes series del 2024

Comenzó a transmitirse hace dos meses y esta semana llegó su episodio final. Shogun se posicionó como una de las series más grandes de este 2024.

La serie Shogun ha sido una de las mayores revelaciones de este año y se ha establecido como una de las mejores series en mucho tiempo, superando incluso a otras producciones exitosas como The Bear. Este estreno de FX ha batido récords de audiencia, convirtiéndose en el más visto en la historia de la empresa con 9 millones de vistas.

A casi dos meses de su estreno, finalmente llegó el capítulo 10 de Shogun, cerrando así una historia que mantuvo pendiente a millones de personas. Ahora que la serie ha llegado a su fin, se ha posicionado como una de las ficciones mejor valoradas en lo que va del año.

Mira el tráiler de Shogun:

El punto culminante de la serie llegó con el noveno episodio, que puso todo el foco en Mariko, interpretada de forma brillante por Anna Sawai, quien emergió como una de las figuras más destacadas de la serie. Este episodio consiguió un puntaje de 9.6 en el sitio IMDb. Shogun en su totalidad ostenta una asombrosa calificación de 9 sobre 10 en el mismo sitio web, lo que refleja una recepción muy entusiasta por parte de la audiencia.

En cuanto a Rotten Tomatoes, la serie es más que un producto “certificado”. En su porcentaje de audiencia, la serie cuenta con un 91% mientras que los críticos le dieron una calificación de 99%. Escribe Louise Rugendyke de Sydney Morning Herald: “Shogun es una producción épica como debería ser. Trama salvaje, personajes complejos y una sensación real de que no sabes muy bien hacia dónde se dirige, pero estás feliz de quedarte en el viaje”.

Tras los impactantes sucesos del episodio 9, Shogun culmina con un capítulo donde lo lírico se coloca en primer plano. Aunque las calificaciones finales de la audiencia no alcanzan las alturas del episodio previo, hay un consenso general en que la serie es un excelente show y una adaptación formidable. Aun así, hay voces que sugieren que, aunque la trama quedó resuelta podría haber espacio para una segunda temporada.

Pero, ¿qué se sabe de la segunda temporada?

Más que una posibilidad, que la historia de Shogun continúe es un deseo. Desde el día uno la serie fue colocada en el apartado de “miniserie o serie limitada”. Los diez episodios abarcan totalmente el libro en la que está inspirada escrito por James Clavell.

Los creadores de la serie ya dejaron en claro que no había espacio para una segunda temporada, no solo por lo anteriormente mencionado sino que realizarla lleva un largo y complicado proceso que no están dispuestos a cargar a su espalda. Cabe mencionar que Rachel Kondo y Justin Marks están casados y hace poco tiempo se convirtieron en padres.

Por ahora 10 episodios son suficientes. La serie narra los acontecimientos que desencadenan una guerra civil en el Japón del siglo XVII donde un navegante inglés desembarca en un remoto pueblo pesquero japonés y pronto se encuentra inmerso en una intrincada red de poder y traición que lo vincula irrevocablemente con su traductora, mientras luchan por sobrevivir y forjar su destino en medio del tumulto de la época.

Puedes ver Shogun por Star+, Disney+ o la plataforma de Hulu.