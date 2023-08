Las posiciones del Apertura AVRG

El torneo comenzó en mayo, y comprende las siguientes divisiones (en todas se juega al mejor de 5 sets): Mayores, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, en ambas ramas; y Sub 12 mixto.

RIO GRANDE.- En las últimas jornadas, la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) brindó en su página de instagram (https://www.instagram.com/asociacioncivil_voley.rg/) las posiciones correspondientes a 8 de las 9 categorías (la excepción es Mayores masculino) del Campeonato Apertura 2023, transcurrida la décima fecha. UNIVERSITARIO. Camisay (A), Araujo, Franco, Vargas, R.Pérez, Redondo, Medina y Cepeda (E); Lozano, Ascencio, Iglesias, Zerpa y Mansilla. ADEFU. El Sub 18 femenino: 2 victorias y 1 derrota. METALURGICO. Dos ganados y tres perdidos en Sub 18.

La mayoría de las tablas presentan pequeñas irregularidades en lo que respecta a tres aspectos: 1) partidos jugados (la suma siempre debe ser divisible por dos); 2) total de puntos (la suma debe ser divisible por 3, ya que -independientemente del resultado- se entregan 2 al ganador y 1 al perdedor); 3) sets a favor y en contra (cada columna debe ser equivalente).

Sub 18 femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Metalúrgico 7 5 2 3 6 10 -4

2.Universitario 6 3 3 0 9 0 +9

3.ADeFu 5 3 2 1 8 3 +5

4.Estrella Vóley 4 3 1 2 3 8 -5

5.CDM 3 3 0 3 2 9 -7

6.Albi (Tolhuin) 2 1 1 0 3 0 +3

Sub 16 femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Estrella Vóley 7 4 3 1 9 6 +3

2.Universitario 6 3 3 0 9 0 +9

3.ADeFu Naranja 5 4 1 3 3 9 -6

4.ADeFu Amarillo 4 3 1 2 5 6 -1

5.Metalúrgico 3 3 0 3 0 9 -9

6.Albi (Tolhuin) 2 1 1 0 3 0 +3

Sub 14 masculino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Estrella Austral 5 3 2 1 7 4 +3

2.Albi (Tolhuin) 2 1 1 0 3 0 +3

3.Metalúrgico 2 2 0 2 1 6 -5

Mayores femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Sportivo 13 7 6 1 18 9 +9

2.Fénix 12 6 6 0 18 1 +17

3.Centenario 12 8 4 4 15 15 0

4.Universitario 11 6 5 1 16 5 +11

5.Metalúrgico Negro 10 7 3 4 12 14 -2

6.Metalúrgico Azul 10 8 2 6 10 19 -9

7.ADeFu 8 6 2 4 8 13 -5

8.Albi (Tolhuin) 6 4 2 2 8 7 +1

9.Tolhuin Vóley 5 5 0 5 3 15 -12

10.O’Higgins 4 4 0 4 1 12 -11

Sub 12 mixto

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Estrella Vóley 6 3 3 0 9 0 +9

2.ADeFu 5 4 1 3 4 11 -7

3.Metalúrgico 4 3 1 2 5 6 -1

Sub 18 masculino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Metalúrgico 10 5 5 0 15 0 +15

2.Estrella Austral 7 5 2 3 7 9 -2

3.ADeFu 4 4 0 4 2 12 -10

4.Albi (Tolhuin) 3 2 1 1 3 3 0

Sub 16 masculino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Metalúrgico 10 5 5 0 15 1 +14

2.Estrella Austral 10 6 5 1 12 7 +5

3.CDM 4 3 1 2 4 6 -2

4.ADeFu 4 4 0 4 1 12 -11

5.Albi (Tolhuin) 2 2 0 2 0 6 -6

Sub 14 femenino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Df.

1.Universitario 6 3 3 0 9 0 +9

2.Estrella Vóley 4 3 1 2 6 4 +2

3.ADeFu 3 3 0 3 3 6 -3

4.Estrella Austral 2 2 0 2 1 6 -5

5.Metalúrgico 1 1 0 1 0 3 -3