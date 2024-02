La vicepresidenta de España calificó al Papa como “el mejor embajador del trabajo decente”

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, se reunióhoy durante una hora con el papa Francisco en el Vaticano y lo calificó como “el mejor embajador del trabajo decente en el mundo”, tras un encuentro en el que hablaron de los “retos” de la humanidad, como las guerras, “la crisis ambiental sin precedentes”, de la “necesidad” de reformar los organismos internacionales y de la posible visita del pontífice a Canarias.

CIUDAD DEL VATICANO (Telam).- “Quiero dar el reconocimiento al papa Francisco por esta audiencia que hemos tenido”, destacó Díaz tras la reunión en declaraciones a la prensa en la embajada de España ante la Santa Sede, Díaz enmarcó el encuentro en un escenario de “crisis múltiples, la guerra, una crisis ambiental sin precedentes y una de desigualdad desconocida en estos momentos”.

“La visita se encuadra en el entendimiento de que el Papa es el mejor embajador del trabajo decente en el mudo“, añadió la también ministra de Trabajo y Economía Social.

“Comparto con él su defensa del trabajo decente, de la dignidad en el mundo del trabajo, de sumar fuerzas en el conjunto del mundo y la defensa de una economía social y solidaria, es muy importante para dar esperanza en España, en Italia y en el mundo”, sostuvo la vicepresidenta española.

“Tenemos que hacer todo lo posible para garantizar nuevos derechos sociales, reducir la desigualdad en el mundo y poner en común los recursos públicos y privados para que tengamos un poco de justicia en el mundo”,agregó tras la visita de más de una hora.

Entre los temas estuvieron también “las guerras que asolan el mundo, la pobreza infantil, la pobreza, las relaciones económicas desiguales, la acumulación de la riqueza por algunas de las grandes multinacionales, la crisis ambiental en Galicia, la vulneración de derechos humanos y las migraciones”, planteó.

“Hemos hablado de todos y cada uno de los problemas cruciales que estamos viviendo hoy en el planeta. El papa Francisco es hoy el mejor embajador del trabajo decente en el mundo”, agregó luego.

En ese marco, antes de recordar la producción del Papa en la materia, Díaz sostuvo que “la reducción de la jornada laboral es uno de los temas que hemos tratado”.

“Hemos tenido una larga conversación del tiempo de vida, del de descanso y del de trabajo. Él ha escrito sobre esto temas, ha hecho seguimiento de lo que hemos hecho en el país”, planteó luego.

Otro eje de la conversación fue “la democracia en las empresas”.

“Tenemos que democratizar las empresas, mejorar la vida de los trabajadores en nuestro país, y la reducción de la jornada laboral”, planteó.

“Hemos hablado de la esperanza y la desesperanza. Si no tuviera esperanza no haría lo que hago, y lo voy a seguir haciendo por mi país”, dijo también.

“Hemos hablado de la situación de las migraciones en el mundo y en Canarias, hemos hablado de la visita del papa Francisco a Canarias. Del asunto migratorio, soy firme partidaria de la regularización de las

mismas”, dijo además, antes de querer mostrarse “discreta” sobre la conversación.

“Soy optimista”, agregó luego al ser consultada sobre una posible visita del Papa a la isla, como lo invitaron los obispos españoles para que hable sobre inmigración.

Entre los temas, dijo, estuvieron también “la igualdad, desigualdad, políticas públicas, el mundo del trabajo, Naciones Unidas”. “La necesidad de reformular los institutos jurídicos internacionales, los vetos, así como los derechos humanos en el mundo, y todas las guerras, no solo de Palestina, sino Ucrania, Yemen”, también fueron parte de la conversación, planteó.