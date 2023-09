Gobierno rechazó las acusaciones contra la Policía

El jefe de Gabinete, Agustín Tita, y el jefe de Policía, comisario General Jacinto Rolón, aclararon que no existe vigilancia hacia el intendente Walter Vuoto. Lo hicieron ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura. Desde el Municipio ratificaron que se investigue el caso.

USHUAIA.- Al inicio del encuentro, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura provincial, Pablo Villegas, dio lectura a una nota elevada al Poder Legislativo, del fiscal Mayor, Eduardo Urquiza, quien detalla fechas y actuaciones en curso respecto de los autos denunciados.

En este sentido, se supo que no se realizó un requerimiento de instrucción penal y el caso es investigado como una mera contravención, y esto fue remarcado por los funcionarios provinciales ante los Parlamentarios.

El primero en hablar ante los legisladores, fue el ministro jefe de Gabinete, Agustín Tita, quien se presentó a la reunión acompañado por el viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals; el secretario General Legal y Técnico, José Capdevila. Luego, lo hizo el jefe de la Policía provincial, comisario Jacinto Rolón, quien también integraba la comitiva.

Cabe recordar que Vuoto acusó al suboficial (r) de la Policía fueguina y chofer Uber, Edgar Roberto Claudio Campos, de estar siguiéndolo y tomándole fotografías, incluso sostuvo en su denuncia que había sido enviado por el comisario Rolón, sin embargo esto fue rechazado de plano por parte del Jefe de la Institución policial.

Tras escuchar a las partes, los legisladores aportaron su mirada sobre la situación que se hizo pública a través de redes sociales y expresaron la necesidad de que sea la Justicia la que actúe en consecuencia.

El Gobierno, a disposición

En el encuentro con los legisladores, los funcionarios subrayaron la presentación espontánea del comisario Rolón ante la Fiscalía; la denuncia del propio suboficial Campos dando detalles de los hechos, que fueron corroborados ante la misma Fiscalía con diversas pruebas como la declaración de la última pasajera Uber; imágenes de las cámaras de seguridad e incluso el resultado de la pericia que realizara Gendarmería Nacional de planimetría conocido en las últimas horas.

“Compartimos la gravedad de la situación generada”, sostuvo el ministro Tita al tiempo que lamentó “que se ponga en tela de juicio a la Institución Policial” además advirtió que “es doblemente grave lo que sucedió, doblemente grave lo que se dijo y de la manera en que se dijo, porque a la sociedad se la confunde y asusta con algo de épocas oscuras en la Argentina. Son mensajes muy complejos y la verdad que tenemos que lamentar eso”. El jefe de la Policía Jacinto Rolón expresó su deseo de que la situación se esclarezca para llevar transparencia a la población

“Hay que ser cuidadosos políticamente porque hay acciones de las que no se vuelve” subrayó el funcionario quien recalcó ante los presentes que “hubiera preferido ser convocados después que la Justicia intervenga”.

El ministro Tita además advirtió “la imprudencia de lo que se dice, no teniendo dimensión de lo que impacta en nuestra sociedad. Pero no solamente eso, sino también lo que se dijo luego: funcionarios y autoridades electas de primera línea saliendo a respaldar dichos que realmente están muy lejos de la realidad”.

“El respaldo de parte del Gobernador hacia el Jefe de la Policía, y hacia el conjunto de los agentes de la Policía, es el que siempre tuvo”, enfatizó.

Por su parte, el jefe de la Policía, Jacinto Rolón, relató lo sucedido y recordó que inmediatamente se puso a disposición de la Justicia, con todas las pruebas necesarias a fin de esclarecer la situación. En esa línea, precisó que “realizamos la denuncia correspondiente ante la Justicia provincial y desmiento rotundamente que el suboficial retirado responda a mí”.

Asimismo, Rolón insistió que “así como ya nos pusimos a disposición de la Justicia, lo seguiremos haciendo ante ese Poder, como el Legislativo” entendiendo que “queremos llevar transparencia de las instituciones y tranquilidad a la población para que continúen confiando en su Policía”.

Papelones

La legisladora Mónica Acosta sostuvo durante la reunión, que “no podemos seguir haciendo papelones. Estamos viviendo un momento crítico en nuestra provincia. Hay una batería de cuestiones económicas y de todo tipo que tenemos que resolver”.

“Como clase política no le estamos dando respuesta a los vecinos y vecinas y la verdad es que los que nos hemos expuesto somos personas públicas, hemos estado en la defensa de puestos de trabajo, hemos vivido cosas y épocas dificilísimas en esta provincia, y no estamos para perjudicarle la cabeza a los fueguinos y fueguinas, estamos para dar soluciones”, agregó.

Asimismo, la Legisladora recalcó que “yo siento que ante las vicisitudes no damos soluciones respecto de los alquileres, respecto del aumento intempestivo de los alimentos y respecto de un montón de cosas, estamos trayendo estos temas que para lo único que sirven es para los codazos de bañadera y las disputas intestinas internas”.

“De eso está harta la gente y se rebela todos los días contra nosotros. No quiero venir nunca más a una comisión a legitimar el circo de otro, porque el 17 de diciembre tenemos que dejar el cuero por la gente y por las cosas que realmente importan”, finalizó.

No entorpecer la investigación

A su vez, el legislador Federico Greve consideró que “esta reunión para nosotros resulta extemporánea porque no debió realizarse”, y siguió: “hay una investigación en curso, hay una denuncia penal y el Fiscal de la causa, doctor Urquiza, incluso mandó una nota y solicitó a la Legislatura prudencia en las declaraciones para no entorpecer la investigación del hecho”.

“Lo cierto es que uno no escuchaba al legislador Villegas, presidente de la Comisión, hablar en los medios diciendo que él quería saber quién mentía y quién no, y esa no es la función del legislativo de la provincia”, agregó el Legislador de FORJA, al tiempo que subrayó que “esa es la función del Poder Judicial, la Legislatura hace lo que tiene que ver con el control de cada uno de los poderes, pero de ninguna manera se puede inmiscuir con una investigación penal en curso y creo que eso es lo que lo sucede hoy en día”.

Finalmente, el funcionario sostuvo que “quedó claro que hay un rotundo rechazo a estas acusaciones” y concluyó: “el jefe de Policía ya lo dijo en la Justicia y hoy lo refrendó aquí, en el Poder Legislativo dentro de la Comisión, donde hizo saber qué es lo que le sucedió a él a título personal en el hecho y se puso a disposición tanto de la Legislatura como de la Justicia, así como también lo hizo el Ejecutivo”.