Gobernador de Chubut a Javier Milei: “No va a salir un barril más de petróleo…”

En el marco de los 123 años de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Ignacio Torres -gobernador de Chubut- se refirió a la multitudinaria movilización encabezada por los gremios petroleros, camioneros y de la construcción, en reclamo por la quita de recursos nacionales y la desinversión de las empresas de hidrocarburos en la región.

CHUBUT (MINUTO UNO).- En este sentido, el funcionario provincial apuntó contra el Gobierno que encabeza Javier Milei: “Le damos tiempo al Gobierno nacional hasta el miércoles. Si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina y ahí te quiero ver, si son tan guapos“, expresó el mandatario ante los más de 10.000 trabajadores que marcharon este viernes en la capital petrolera.

Tras asegurar que defenderán “los derechos de los chubutenses” ante un Ejecutivo que está decidido a recortar a las provincias, el funcionario manifestó que “es ilegal lo que están haciendo” y anticipó que irán “hasta las últimas consecuencias”.

“Nos quiere pisar la cabeza por no admitir que nos saquen el subsidio del transporte. Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada”, sostuvo Torres en referencia al actual presidente de la Nación.

Además, en su discurso, el gobernador de Chubut convocó a los trabajadores que se estaban manifestando a seguir en la lucha: “Acá hay más de 10.000 trabajadores comodorenses y familias. Hoy no va a ser un aniversario más, hoy tenemos que tomar una decisión y la vamos a hacer todos juntos. Todos nos pusimos de acuerdo en algo. Cuando hay que defender los intereses de la cuenca, de Comodoro y de la provincia nos van a encontrar todos espaldas con espaldas”.

Finalmente, Torres aseguró que es momento de “plantarnos y decirles al Gobierno nacional, hasta acá. Nunca más nos van a tocar un peso de la coparticipación”, al mismo tiempo que destacó la decisión de la Justicia Federal de ponerle un freno a la quita de subsidios al transporte público.

LA PUBLICACIÓN DE IGNACIO TORRES TRAS SU ULTIMÁTUM AL GOBIERNO

El gobernador de Chubut publicó un extenso comunicado en relación a la tensa relación entre la gestión de Javier Milei: “Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio”, indicó.

Seguidamente, señaló: “En febrero el Gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual”. Y advirtió: “Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”.

EL COMUNICADO COMPLETO FIRMADO POR SEIS PROVINCIAS

Con la firma de los gobernadores Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; e Ignacio Torres, de Chubut, el comunicado que establece que “la provincia de Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus” se difundió por redes sociales.

“No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a pisotear a las provincias”, indicaron.