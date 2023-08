El legislador Villegas respaldó a Milei

“Al menos Milei hizo propuestas concretas y no hubo un correlato en el resto de los que compitieron en las primarias”, dijo el dirigente del Movimiento Popular Fueguino quien se diferenció así de su par de bancada, Damián Löffler.

USHUAIA.- El legislador provincial por el Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, blanqueó su respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei luego del triunfo del representante de los libertarios en las últimas PASO.

“Al menos Milei hizo propuestas concretas y no hubo un correlato en el resto de los que compitieron en las primarias”,destacó el mopofista en declaraciones a Radio Universidad, atribuyendo el triunfo de Milei “al fracaso de los dirigentes políticos tradicionales”.

Sorpresivamente Villegas volvió a marcar sus diferencias respecto de la dirigencia del partido provincial que acompaña la candidatura de Sergio Massa, como su par de bancada Damián “Loli” Loffler, e incluso despegó a Javier Milei de las críticas por sus propuestas.

Villegas analizó que “los dirigentes tradicionales que han venido gobernando el país no han sabido resolver los problemas concretos de la gente, como la seguridad. Eso se materializó a través del acompañamiento a una propuesta política que encarna Milei”.

A pesar que muchas propuestas de Javier Milei podrían afectar, entre otras cosas, a la industria fueguina y poner en peligro el futuro de miles de puestos de trabajos en la provincia, Villegas se encargó de subrayar que “personalmente no soy de los que piensan que hay que demonizar a Milei”.

“La provincia no escapa a las generales de la ley. Más allá de lo que ha dicho Milei sobre la 19.640, sobre la educación pública, sobre la comercialización de órganos, hay que reconocer que ha tenido la virtud de generar propuestas concretas para los problemas de la gente”, resaltó el fueguino.

“Podemos llegar a discutir si es factible o no en la Argentina bajar la inflación a través de la dolarización de la economía, pero Milei hizo una propuesta concreta y no hay una propuesta para bajar la inflación del lado de Unión por la Patria. Hay que ir con propuestas contundentes porque si no es una campaña negativa que no alcanza para ganar una elección”, consideró el mopofista.

Incluso, inesperadamente, sostuvo que “la separata que plantea el Ministro de Economía tiende a generar un debate en el ámbito del Congreso Nacional relacionado con las grandes asimetrías que tenemos en el país”.