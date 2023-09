El Concejo de Río Grande pedirá el desarme del radar

Los ediles se constituyeron en comisión y junto a representantes de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil repasaron el duro documento que presentarán en la Legislatura. “Nadie se está haciendo cargo de ir y cortar la luz, de retirar el generador y la fibra óptica para que no siga funcionando”, dijo la concejal Lali Mora.

RIO GRANDE.- Ayer por la tarde, el Concejo Deliberante de Río Grande llevó adelante una Comisión Especial presidida por la concejal Lali Mora en relación a la instalación y funcionamiento de la estación AGSR de Leolabs Argentina SRL. en Tolhuin. En dicha reunión se analizó el Proyecto de Comunicación que se enviará a la Legislatura Provincial a través del cual se solicitará la creación de la Comisión Investigadora que evalúe las “actuaciones y acciones” que permitieron la instalación del radar británico.

La concejal Mora señaló que “tras la reunión tomamos algunas modificaciones. Vamos a hacer algunos agregados a esta minuta de Comunicación con los que vinieron a colaborar, más lo que nosotros ya teníamos armado y será votada para la sesión del 26 de septiembre”. En este sentido valoró la “presencia del senador Blanco, del representante de Gobierno Andrés Dachary, como así también del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, pero lamentó las ausencias de los legisladores, como así también del resto de los representantes nacionales”.

El encuentro tuvo lugar en la sala de Comisiones del Concejo Deliberante, donde la Comisión de Legislación e Interpretación presidida por la concejal Miriam Mora se convocó para analizar el proyecto de Comunicación que se pretende elevar a la Legislatura provincial.

Además de Mora, participaron los ediles Raúl von der Thusen, Hugo Martínez, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Diego Lassalle, Cintia Susñar, Walter Abregú y Walter Campos como así también participó el senador nacional Pablo Blanco, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Grande Raúl Villafañe, el ex combatientes de Malvinas Daniel Guzmán, veteranos de Malvinas, asociaciones políticas y gremiales y vecinos de las tres ciudades.

La minuta de Comunicación, solicita a la “Legislatura Provincial, la conformación de una Comisión Investigadora, tal como lo establece el Artículo N° 106 de la Constitución Provincial, la cual arbitre los medios necesarios para las gestiones y acciones que resulten necesarias a fin de conocer detalles y pormenores del funcionamiento y autorizaciones otorgadas para la puesta en funcionamiento de la Estación AGSR de LEOLABS Argentina S.R.L. en la localidad de Tolhuin, exigiendo además a las autoridades, tanto nacionales como provinciales, se exponga de manera detallada cuál ha sido el camino de sucesos que llevaron al emplazamiento del dispositivo británico de inteligencia militar en nuestra provincia y se conozca a cada uno de los responsables de las distintas acciones y medidas que lo propiciaron, según se expuso en publicaciones periodísticas y documentaciones”.

Además se le “comunica a la Comisión N° 7 Malvinas Atlántico Sur y Antártida de la Legislatura Provincial girar a todos los bloques políticos de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, lo solicitado y remitir copia a la Fiscalía de Estado de la provincia a fin de que tome conocimiento de lo sucedido y actúe en consecuencia”.

Tras la reunión, la concejal Mora lamentó en “principio las ausencias al encuentro en el Concejo, pero en realidad muy conforme con quienes estuvieron presentes como el senador Pablo Blanco, Veteranos de Guerra, organizaciones gremiales, políticas, también estuvieron vecinos y vecinas de Ushuaia para acompañar este proyecto y los vecinos de Ushuaia van a solicitar lo mismo en su ciudad”.

Ausencias

Mora resaltó que “dolieron mucho las ausencias porque invitamos a quien preside la Comisión N° 7 en la Legislatura, legislador Federico Sciurano, como así también al resto de los Legisladores para que estén presentes en este debate porque es una minuta de Comunicación que va a salir en esta sesión directamente a la Legislatura, pero simplemente recibimos una nota con dos proyectos importantes de la legisladora Laura Colazo y el acta firmada que se realizó el día que estuvieron los veteranos en la Legislatura, ahora pensamos que íbamos a recibir también una insistencia o si no directamente que ya estuviera armada la comisión investigadora para todo esto, pero no fue así”, criticó Mora.

Entre los agregados, la edil expresó que “tomamos la de Daniel Guzmán por ejemplo que solicita dentro de esta minuta que hay que trabajar fuertemente en alguna reforma de la Constitución de la provincia con respecto a nuestra soberanía, no es solamente para algún tipo de elección sino que dentro de nuestra Constitución en ningún lugar habla sobre Malvinas, habla de una soberanía popular, no se habla específicamente de nuestra soberanía marítima y territorial”.

En tanto que “por parte de la UOM nos piden hacer un agregado con respecto a desechar el pacto de Madrid 1 y 2, siendo que la instalación de este radar es consecuencia de esto también, lo que venimos hablando del tema de la pesca, la depredación que sufrimos de nuestros recursos, entonces creo que se va a ir ampliando la minuta”.

Puntualizó que “la primera exigencia es la desinstalación y el desarme de este radar que está instalado en nuestra provincia”.

Con respecto a lo expuesto por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, expuso que “vino con una resolución con fecha del 5 de septiembre en donde expresa que hay que proceder al desarme, primero que nada creo que ya deberían haber procedido a la desconexión eléctrica y de fibra óptica de este radar como para decir no está funcionando, pero está funcionando, lo cual es lamentable cuando ya tuvimos una auditoria del Ministerio de Defensa de la Nación diciendo que había que proceder a la desinstalación y desarme de este radar, algo que todavía no ocurrió, y hay otra resolución del 5 de septiembre diciendo exactamente lo mismo a nivel provincial, pero nadie se está haciendo cargo de ir y cortar la luz, de retirar el generador para que no siga funcionando y obviamente también del corte de la fibra óptica”.

Con relación a las ausencias que hubo en la reunión, dijo qué “bueno que hayan recorrido el mundo hablando de Malvinas, más utilizando la defensa de nuestra soberanía participando justamente del Comité de Descolonización o de cualquier otro evento que tenga que ver con Malvinas. Pero eso es para afuera, porque acá adentro no le dan la cara al pueblo fueguino con las respuestas correspondientes y cuando hablé de las ausencias me refería no sólo a las provinciales sino a las nacionales también, solamente estuvo el senador Pablo Blanco hoy acá, cuando nosotros tenemos otros representantes para los cuales hemos trabajado, hemos militado y le hemos dado la banca, hoy realmente son una vergüenza. Dan vergüenza y creo que en algún momento van a tener que decidir si seguir defendiendo sus intereses y la banca que tienen o realmente van a hacer una defensa de nuestra provincia y sobre todo nuestros derechos soberanos sobre las Islas”.