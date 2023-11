Condenaron a prisión perpetua a la expareja de Marianela Rago Zapata

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 en Buenos Aires, condenó a Amador (36) por ser el autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”.

CAPITAL FEDERAL (Télam).- Un tribunal condenó este miércoles a prisión perpetua a Federico Amador por el crimen de su expareja Marianela Rago Zapata, la joven de 19 años hallada asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en julio de 2010, informaron fuentes judiciales.

La sentencia fue dictada pasadas las 15.30 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, que consideró que el acusado fue el autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”, por lo que Amador (36) salió esposado de la sala de audiencias, ya que había llegado en libertad al debate oral.

“Hoy volvemos a vivir”, dijo el hermano de Marianela, Matías Rago Zapata, segundos después de haber escuchado el veredicto condenatorio.

Horas antes, en su alegato, el abogado defensor de Amador, Luis Ricca, había pedido la absolución de su defendido, al afirmar que “no existen pruebas directas” que lo vinculen con el asesinato.

“Creo que en esta causa lo único que se probó es la violencia de género. Pero eso no significa que el acusado haya sido el autor de un homicidio. Amador pudo haber ejercido violencia de género contra Marianela, pero eso no significa que sea el homicida”, señaló el letrado.

Es que, durante el debate, tanto familiares de la víctima como amigas y allegados expusieron varias situaciones de violencia física y psicológica que presuntamente la joven estudiante de periodismo sufrió por parte de su expareja, a quien conoció en la ciudad fueguina de Río Grande en 2008, calificando a la relación como “tóxica”.

Tras ello, el letrado ahondó en las pruebas de huellas dactilares y perfiles genéticos que fueron hallados en la escena del crimen, en una lata de gaseosa, colilla de cigarrillos y en un cigarrillo de marihuana.

“Aparece una lata de gaseosa sobre la mesa que todos los testigos de la previa manifiestan que no estaba en ese momento. Había una remera XXL, colillas de cigarrillos y un porro de marihuana. En una de esas colillas, aparece el ADN de un masculino, que no es Amador, y de Marianela. Se encontró sangre en el pantalón de Marianela, que se estableció que poseía dos perfiles genéticos de origen masculino. Ninguno de esos perfiles coincide con la de Francisco Amador. Tampoco con las colillas de cigarrillos analizadas”, indicó Ricca.

Además, señaló que “no pudo establecerse” que alguno de los cuchillos encontrados en la casa de Amador fuera el arma homicida, mientras que introdujo la hipótesis de que los asesinos de Marianela fueran dos personas en lugar de una, remarcando que dicha probabilidad no se investigó en la instrucción de la causa.

Tras el alegato, Amador tuvo la posibilidad de pronunciar sus “últimas palabras”, en las que se declaró inocente.

“Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino”, sostuvo.

El lunes pasado, tanto la fiscalía -encabezada por Sandro Abraldes- como la querella desarrollaron su respectivos alegatos, donde pidieron que el imputado sea condenado a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”.

A su vez, las partes acusadoras solicitaron que se le revoque su excarcelación y se disponga su prisión preventiva.

Dicho pedido fue aprobado parcialmente por los magistrados ya que ordenaron que se disponga una custodia personal para Amador, complementada por un dispositivo electrónico de monitoreo, “en virtud de que el juicio se encuentra en su etapa final” y que existe “un agravamiento de la situación procesal” del acusado.

La joven estudiante de Periodismo fue hallada el 28 de junio de 2010, cuando su hermano Matías fue a ver qué pasaba en el departamento 7mo. “A” que la chica alquilaba en la calle Tucumán 2080.

La víctima yacía en el piso del living y, según la autopsia, murió degollada y con 23 puñaladas realizadas mediante una cuchilla, que desapareció del cajón de la cocina de la casa.

