Zohran Mamdani juró como nuevo alcalde de Nueva York en una antigua estación de subte

El demócrata Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York poco después de la medianoche de fin de año, al prestar juramento en una histórica y desmantelada estación de metro de Manhattan, informaron medios de los Estados Unidos.

BUENOS AIRES (NA).- El flamante alcalde prestó juramento como el primer líder musulmán de la ciudad más grande de los Estados Unidos, describe la crónica de la agencia de noticias norteamericana The Associated Press.

Mamdani colocó una mano sobre un Corán y expresó: “Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida”.

La ceremonia privada fue administrada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Se desarrolló en la antigua estación City Hall, una de las paradas originales del metro de la ciudad, conocida por sus impresionantes techos abovedados.

El nuevo alcalde resaltó “la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado” de la ciudad.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El demócrata Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York poco después de la mediachoche de fin de año. FOTO. NA