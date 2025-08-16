Zelenski y Trump se reunirán en Washington después de la cumbre entre EEUU y Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que se reunirá el lunes con Donald Trump en Washington, tras concluir sin acuerdo la cumbre que el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantuvieron en Alaska para poner fin a los combates en Ucrania.

BUENOS AIRES (NA).- Después de las conversaciones telefónicas que mantuvo con Zelenski y otros líderes europeos, Trump escribió en sus redes sociales: “La mejor forma de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se cumple”.

Zelenski, que no fue invitado a la cumbre en Alaska, calificó su conversación con Trump como “larga y significativa”. Agradeció la invitación para un encuentro cara a cara en Washington, donde, según él, discutirán “todos los detalles relativos al fin de la matanza y la guerra”. Esta será la primera visita de Zelenski a Estados Unidos desde que Trump lo reprendió públicamente por ser “irrespetuoso” durante un encuentro en la Oficina Oval el 28 de febrero.

Trump confirmó la reunión en la Casa Blanca y señaló que “si todo sale bien, entonces programaremos una reunión con el presidente Putin”.

Este viernes, Trump recibió a Putin en territorio estadounidense por primera vez en una década. Sin embargo, no ofreció muchos detalles sobre lo que discutieron y se limitó a decir el sábado que “fue muy bien”. Antes del encuentro, Trump había advertido sobre “consecuencias muy severas” para Rusia si Putin no aceptaba el fin de la guerra.

Trump y Putin coincidieron en que hubo “algunos progresos” en la cumbre

BUENOS AIRES (NA).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, protagonizaron este viernes una cumbre de casi tres horas en Alaska, en un intento por negociar una salida a la guerra en Ucrania, en medio de la expectativa mundial.

Tras el encuentro los dos mandatarios se presentaron antes los medios en la base de Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la capital de Alaska, pero no respondieron preguntas. De todas maneras, coincidieron en anticipar que volverán a verse en breve, posiblemente en Moscú.

Con respecto al cónclave de esta tarde, Trump afirmó que avanzaron “un poco” e hicieron “grandes progresos” en su reunión bilateral. Además, remarcó que “no hay trato hasta que hay un trato”.

“Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodímir) Zelenski y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos”, dijo Trump.

“Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos”, pero Trump dijo, “No lo logramos, pero tenemos muy buenas posibilidades de lograrlo”.

Por su parte, Putin advirtió que “esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen ningún obstáculo, ni intenten interrumpir el progreso emergente a través de provocaciones e intrigas tras bastidores”.

“La situación en Ucrania está relacionada con las amenazas fundamentales a nuestra seguridad”, dijo. Aunque Rusia está interesada en poner fin a lo que está sucediendo en Ucrania, Putin señaló: “estamos convencidos de que, para lograr un acuerdo duradero y a largo plazo, necesitamos eliminar todas las raíces primarias, las causas principales de ese conflicto”.

“Considerar todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y en el mundo. Y estoy de acuerdo con el presidente Trump, como él lo ha dicho hoy, que naturalmente, la seguridad de Ucrania también debe ser garantizada”, continuó.

“Naturalmente, estamos dispuestos trabajar en eso. Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania”, agregó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Donald Trump y Volodimir Zelenski. Europa Press







