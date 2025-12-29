Zelenski afirma que las garantías de seguridad de los Estados Unidos para Ucrania están acordadas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania se acordaron plenamente, informó hoy la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

BUENOS AIRES (NA).- En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski afirmó que el plan de paz de 20 puntos, parte del acuerdo de paz propuesto, está 90% acordado, y que las garantías de seguridad trilaterales que involucran a Estados Unidos, Europa y Ucrania están “casi acordadas”.

Zelenski indicó que los equipos ucraniano y estadounidense se reunirán en enero para ultimar los temas tratados durante su encuentro con Trump.

Además, confirmó que un borrador del marco de paz para poner fin a la guerra con Rusia incluye garantías de seguridad estadounidenses de 15 años para Ucrania, con posibilidad de prórroga.

El mandatario ucraniano afirmó que su país levantará la ley marcial solo después de recibir compromisos de seguridad de sus socios.

La presencia de tropas internacionales en Ucrania es una condición necesaria para las garantías de seguridad, señaló, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Finalmente enfatizó que eso resultará crucial para estas garantías y que se espera su ratificación por los parlamentos de los países socios.

Las posturas de Trump

En un encuentro cargado de magnetismo político y bajo la mirada de todo el arco diplomático global, el presidente Donald Trump evitó comprometerse con fechas específicas para la resolución del conflicto.

“No tengo plazos. ¿Saben cuál es mi plazo? Lograr que esta guerra termine”, sentenció Trump ante los periodistas al inicio de la reunión.

Pese a la falta de un cronograma rígido, el mandatario estadounidense aseguró que ya existen “los elementos necesarios para un acuerdo”.

Zelenski llegó a la cita con una versión actualizada de su hoja de ruta, enfocada en una estrategia “paso a paso” para alcanzar la paz.

El factor Putin: Horas antes del encuentro, Trump reveló haber mantenido una conversación telefónica “muy productiva” con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Rechazo al cese al fuego temporal: Tanto Trump como Putin coinciden en que una tregua provisoria —propuesta por sectores de Europa— solo serviría para prolongar el conflicto y reanudar las hostilidades más adelante.

Temas en la mesa: La agenda de incluyó puntos críticos como la creación de una zona desmilitarizada, el control de la central nuclear de Zaporiyia, la soberanía territorial en el Donbás y las garantías de seguridad post-guerra para Ucrania.

