Zelenski admitió que sin ayuda estadounidense las fuerzas ucranianas deberían retirarse

El presidente Volodímir Zelenski dijo en una entrevista publicada este viernes que si Ucrania no obtiene la ayuda militar estadounidense prometida, y bloqueada por las disputas en el Congreso, sus fuerzas tendrán que retirarse “a pequeños pasos”.

KIEV (Reuters /NA).- “Si no hay apoyo estadounidense, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni inhibidores para la guerra electrónica, ni cartuchos de artillería de 155 milímetros”, dijo al Washington Post.

“Significa que retrocederemos, nos retiraremos, paso a paso, a pequeños pasos”, añadió. “Estamos intentando encontrar la manera de no retroceder”.



Ataques rusos

Ataques masivos con misiles y drones rusos alcanzaron centrales térmicas e hidroeléctricas en el centro y oeste de Ucrania durante la noche, según informaron las autoridades el viernes, en la última andanada dirigida frente la ya dañada infraestructura energética del país.

Las centrales hidroeléctricas de Kániv y la de Dnister, situada en el río Dniéster, que atraviesa la vecina Moldavia, fueron algunos de los objetivos, según dijo el presidente Volodímir Zelenski.

“El Estado terrorista de Rusia desea repetir el desastre ecológico de la región de Jersón tras la destrucción por Rusia de la central hidroeléctrica de Kajovka (volada por El ejército ruso el año pasado). Esta vez, no sólo Ucrania, sino también Moldavia están en peligro”, dijo en la red social X.

La semana pasada, Rusia también golpeó ocho veces la mayor presa de Ucrania, la Estación Hidroeléctrica de Dniéper, en la región meridional de Zaporiyia, durante un ataque masivo nocturno.

“Instamos a nuestros socios a responder con rapidez y decisión a la intensificación de la campaña de bombardeos de Rusia frente las infraestructuras críticas de Ucrania”, dijo Zelenski en un llamamiento a aumentar las defensas aéreas.

Funcionarios regionales dijeron que el ejército ruso también habían atacado infraestructuras durante la noche del viernes en el distrito de Kamianske, cerca de la ciudad de Dniéper. Al menos una persona resultó herida, añadieron.

El ministro de Energía ucraniano, Germán Galushchenko, también señaló que fueron atacadas instalaciones eléctricas en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava y Cherkasy.

“Las instalaciones de generación de electricidad fueron blanco de drones y misiles”, dijo Gelushchenko en la red social Facebook.