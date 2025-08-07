Yutrovic confirmó que el PSP se suma al frente Fuerza Patria

La diputada nacional por Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, confirmó en diálogo con FM Masters que el Partido Social Patagónico (PSP) acompañará la conformación del frente Fuerza Patria en la provincia, en línea con la unidad nacional promovida por distintos sectores del peronismo y el progresismo.

“Hace más de un mes tuvimos una reunión con Walter Vuoto, en su rol de presidente del PJ, donde dialogamos sobre la necesidad de avanzar en un frente amplio. Y en los últimos días volvimos a reunirnos para reafirmar ese compromiso político”, explicó Yutrovic.

La legisladora fueguina subrayó que la prioridad en este contexto es construir una alternativa que represente los intereses del pueblo ante el avance del gobierno nacional: “Son tiempos en los que debemos dejar de lado las aspiraciones individuales y enfocarnos en consolidar un espacio amplio, coherente, que defienda el modelo de país en el que creemos”.

Asimismo, Yutrovic aclaró que el PSP no impone condiciones respecto a candidaturas y remarcó que el eje está puesto en sumar voluntades: “Las definiciones vendrán después. Lo importante ahora es conformar un frente que permita disputar con fuerza en octubre. Hay que poner por delante el proyecto colectivo”.

La diputada dejó en claro que el espacio se prepara para dar la batalla electoral con una agenda centrada en la defensa de los derechos, la soberanía y el federalismo, frente a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei: “Queremos un país que respete a las provincias, que cuide a sus jubilados, que proteja el trabajo y la producción. Ese modelo nada tiene que ver con el que hoy ofrece el oficialismo”.

Con este anuncio, el PSP se suma oficialmente al armado de Fuerza Patria en Tierra del Fuego, alineándose con el acuerdo sellado entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.