Yésica Garay: Jefa de Gabinete en la Municipalidad de Ushuaia

El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó la licencia especial solicitada por la concejala Yésica Garay, integrante del bloque del Partido Justicialista, quien fue convocada por el intendente Walter Vuoto para asumir en los próximos días al frente de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia.

La aprobación se dio en sesión extraordinaria, en la que el cuerpo deliberativo dio curso al pedido de licencia en virtud de que la edil pasará a cumplir funciones dentro del Departamento Ejecutivo municipal. En ese marco, Garay asumirá la Jefatura de Gabinete, dando inicio a una nueva etapa en el esquema de gestión municipal.

Durante su intervención en el recinto, Garay agradeció el acompañamiento recibido y expresó su compromiso con la nueva responsabilidad asumida. En ese sentido señaló que “voy a trabajar con el mismo compromiso de siempre, dando todo lo que tengo para fortalecer el rumbo del Ejecutivo Municipal, como lo viene reclamando la comunidad”.

Yésica Garay cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública. Antes de asumir como concejala en diciembre de 2023, se desempeñó como secretaria de Gobierno del Municipio de Ushuaia, secretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos y subsecretaria de Políticas Sanitarias. Asimismo, fue directora ejecutiva provincial del PAMI en Tierra del Fuego, consolidando una extensa experiencia en áreas clave del Estado. En relación al nuevo desafío afirmó que “asumir esta responsabilidad es un orgullo y una enorme responsabilidad, que enfrento con la misma convicción con la que he trabajado siempre por Ushuaia”.

Como consecuencia de la licencia otorgada y de acuerdo a los mecanismos institucionales vigentes, la banca que deja Garay será ocupada por la concejala suplente Vanina Ojeda Maldonado, quien asumirá sus funciones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Garay destacó que “a Vanina le deseo el mayor de los éxitos, va a contar con mi acompañamiento y con un equipo que la va a apoyar en todo este proceso”.

Ojeda Maldonado cuenta con antecedentes en el ámbito legislativo del Concejo Deliberante y en la administración provincial y municipal, donde se desempeñó como subsecretaria de Cultura y como subsecretaria de Gestión, Promoción y Fortalecimiento de Derechos y Organización Comunitaria.

Finalmente, Garay remarcó el carácter institucional y colectivo del desafío que asume al señalar que “este no es un punto final, es un desafío más, lo importante es lo que hacemos todos los días, con coherencia, responsabilidad y compromiso”.

De este modo, el Concejo Deliberante de Ushuaia dio cumplimiento a los procedimientos previstos, asegurando la continuidad de la representación democrática y acompañando la conformación del nuevo esquema de gestión del Departamento Ejecutivo municipal.