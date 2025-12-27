Ya pueden inscribirse en los Polos Creativos de la provincia

En el marco de Verano TDF, los Polos Creativos de la provincia, como todos los años, realizarán sus propuestas creativas con una programación diversa que se desarrollará desde el 5 de enero y durante todo el mes en las ciudades de Tolhuin, Ushuaia y Río Grande.
Las y los interesados, podrán inscribirse a través de la plataforma digital de los Polos Creativos
Allí encontrarán toda la información actualizada sobre propuestas, edades y horarios.
La iniciativa está pensada para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas puedan aprender, crear y experimentar durante el receso de verano, combinando ciencia, tecnología, arte, creatividad, juego e innovación, en espacios accesibles y de calidad, con enfoque territorial y comunitario.
TOLHUIN
“Exploramos la Isla con IA” | 9 a 13 años
Descubrí el entorno natural fueguino a través de la observación, la creatividad y el uso responsable de la inteligencia artificial. A partir de paisajes, flora y fauna local, las y los participantes crean relatos, imágenes y producciones digitales, fortaleciendo el pensamiento creativo y crítico.
-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h
-“Ciencia de Verano Kids” | 4 a 8 años
Un espacio lúdico para que los más pequeños se acerquen a la ciencia mediante experimentos simples, juegos sensoriales y actividades prácticas, despertando la curiosidad y el interés por el mundo natural.
-Lunes, miércoles y viernes |15:00 a 16:30h
-Fotografía – Mini Exploradores | 9 a 13 años
Una invitación a mirar el entorno con otros ojos, explorando colores, texturas y formas a través de la fotografía, desarrollando la sensibilidad estética y la expresión personal.
-Lunes, miércoles y viernes | 17:00 a 18:30h
-Visión Gamer | 4 a 8 años
Te acercamos al universo gamer desde una mirada creativa, promoviendo la imaginación, el trabajo en equipo y la resolución de desafíos a través del juego.
-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h
-Stop Motion | 9 a 13 años
Un espacio para crear historias animadas cuadro por cuadro, combinando arte, tecnología y trabajo colaborativo, recorriendo todo el proceso de producción audiovisual.
-Martes y jueves | 17:00 a 18:30h
USHUAIA
-Animación 2D | 12 a 17 años
Abordaremos los fundamentos de la animación tradicional y digital, fomentando la expresión artística y el trabajo colaborativo.
-Lunes y miércoles | 15:00 a 16:30h
-Sumo Bots | 8 a 13 años
Robótica educativa donde chicas y chicos construyen su propio robot estilo sumo, combinando ciencia, estrategia y creatividad, registrando su proceso como verdaderos ingenieros.
-Lunes, miércoles y viernes | 16:00 a 17:30h y 18:00 a 19:30h
-Exploradores Fueguinos | 6 a 8 años
Taller de exploración científica al aire libre, donde las infancias investigan la flora, la turba y el entorno natural, utilizando una bitácora de aventuras.
-Lunes y miércoles / Martes y viernes | 16:30 a 18:30h
-Producción de Videojuegos | 8 a 13 años
Un mini estudio de desarrollo para crear mundos, personajes, historias interactivas y presenten su propio videojuego.
-Lunes y miércoles / Martes y jueves |17:00 a 19:00h / 16:00 a 18:00h
RÍO GRANDE
-Sumo Bots | 8 a 13 años
Robótica, estrategia y creatividad en un entorno lúdico que promueve el pensamiento lógico, el debate de ideas y el trabajo en equipo.
-Lunes, miércoles y viernes | 16:00 a 17:30h / 18:00 a 19:30h
-Exploradores Fueguinos | 6 a 8 años
Exploración científica y contacto con la naturaleza, con actividades prácticas y bitácora de campo.
Martes y jueves / Miércoles y viernes | 16:30 a 18:30h
-Producción de Videojuegos | 8 a 13 años
Diseño, narrativa y desarrollo de videojuegos, fomentando la creatividad y el pensamiento digital.
-Lunes y miércoles / Martes y jueves | 17:00 a 19:00h / 16:00 a 18:00h
-Primeros Pasos en Linux | +16 años
Introducción al sistema operativo de código abierto más utilizado en el mundo, con enfoque práctico para entornos educativos y laborales.
-Lunes y miércoles | 18:00 a 19:30h
-Alfabetización y Ciudadanía Digital | +16 años
Un trayecto para desarrollar competencias digitales esenciales, promoviendo el uso ético y responsable de la tecnología.
-Lunes y miércoles | 9:00 a 10:30h
-Animación 2D | 12 a 17 años
Creación de cortos animados a partir de técnicas tradicionales y digitales, fortaleciendo la expresión artística.
-Lunes y miércoles | 15:00 a 16:30h
-Inteligencia Artificial: Herramientas para el Futuro | +16 años
Un curso práctico sobre el uso productivo y ético de la IA, ingeniería de prompts y generación de contenidos digitales.
-Lunes y miércoles | 13:30 a 15:30h
-Cómic e Ilustración | 12 a 17 años
Taller dedicado a la creación de historietas, combinando técnicas analógicas y digitales para desarrollar proyectos propios.
-Martes y jueves | 15:00 a 16:30h