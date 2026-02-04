Xi llama a Rusia a fortalecer lazos bilaterales y trabajar por la estabilidad estratégica global

China y Rusia deben incrementar los intercambios de alto nivel y fortalecer la cooperación pragmática en diversos ámbitos, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión virtual con el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrada el miércoles.

BEIJING (Xinhua/NA).- Xi expresó su disposición a colaborar con Putin para trazar un nuevo plan para las relaciones bilaterales. Putin deseó a Xi y al pueblo chino una feliz Fiesta de la Primavera, una energía vibrante y éxito inmediato en todos los esfuerzos.

Tras destacar que sus dos reuniones del año pasado impulsaron las relaciones entre China y Rusia hacia una nueva fase de desarrollo, Xi afirmó que ambos países conmemoraron el 80º aniversario de la victoria en la Guerra Mundial antifascista, mantuvieron sólidos intercambios económicos y comerciales bilaterales, elevaron los intercambios y la cooperación entre pueblos y mantuvieron su compromiso con la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

Al destacar que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China, Xi enfatizó que el país será más proactivo en la expansión de su apertura de alto nivel y compartirá nuevas oportunidades de desarrollo con países de todo el mundo, incluida Rusia.

Este año también marca el 30º aniversario del establecimiento de la asociación estratégica de coordinación entre China y Rusia, el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre China y Rusia, y el inicio del Año de Educación China-Rusia, afirmó.

Xi afirmó que ambos países deben asegurar que las relaciones bilaterales continúen desarrollándose por el buen camino mediante una coordinación estratégica más profunda y una asunción más proactiva de las responsabilidades de los principales países.

China y Rusia deben trabajar juntas para mantener la estabilidad estratégica global, dado que la situación internacional se ha vuelto cada vez más turbulenta desde principios de año, afirmó el mandatario chino

Como importantes países responsables y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia tienen la obligación de alentar a la comunidad internacional a defender la equidad y la justicia, salvaguardar firmemente los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y defender con firmeza el sistema internacional centrado en la ONU y las normas fundamentales del derecho internacional, añadió.

Expresando plena confianza en las relaciones entre Rusia y China, Putin afirmó que ambas partes deben continuar apoyándose mutuamente con firmeza para salvaguardar su soberanía y seguridad nacionales, y para lograr el desarrollo económico y social y la prosperidad.

También deben promover la educación y los intercambios culturales en beneficio de ambos pueblos, añadió. Ante una situación internacional compleja y en constante cambio, Rusia está dispuesta a seguir fortaleciendo la coordinación estratégica con China en plataformas multilaterales como la ONU.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, también Presidente Chino y presidente de la Comisión Militar Central. Foto: Xinhua/Xie Huanchi.