Work Shop de Impresión 3D en Tolhuin

La gestión municipal de Tolhuin continúa apostando a la tecnología y la capacitación comunitaria. En esta oportunidad, a través de un trabajo conjunto con Nexo Soluciones Tecnológicas, se llevará adelante un Work Shop exclusivo de Impresión 3D, abierto a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará el miércoles 3 de septiembre, de 17 a 20 horas, en la Casa de la Cultura (Lucas Bridges 350). Será una jornada pensada para acercar a vecinos, vecinas y emprendedores al mundo de la fabricación digital, con herramientas concretas para comprender cómo esta tecnología puede aplicarse en diferentes ámbitos productivos y educativos.

Durante el encuentro organizado por la Dirección de Cultura y la Dirección de Informática, los asistentes podrán conocer de primera mano cómo funciona una impresora 3D, cuáles son los materiales más utilizados y en qué rubros ya se aplica esta innovación, desde la medicina hasta el diseño industrial. Además, habrá una demostración en vivo del proceso de impresión para experimentar de cerca el potencial de esta herramienta.

El cierre tendrá un atractivo especial: se sorteará entre los participantes un equipo de impresión 3D, que permitirá a quien resulte ganador dar sus primeros pasos en este universo tecnológico desde casa o su emprendimiento.

La inscripción ya se encuentra abierta y los cupos son limitados. Quienes deseen participar pueden registrarse a través del enlace disponible en las redes sociales oficiales del Municipio de Tolhuin.

Link: https://forms.gle/LzZaHkJQcsyUh55M6