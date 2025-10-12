Walter Vuoto: “Vamos a seguir transformando Ushuaia”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó el mensaje institucional por el 141° aniversario de la ciudad más austral del mundo.

USHUAIA.- “Hoy celebramos con orgullo los 141 años de nuestra querida Ushuaia, la ciudad del Fin del Mundo que hemos construido entre todas y todos, con esfuerzo, dedicación y amor por esta tierra”, expresó el jefe comunal.

Vuoto recordó que la historia de Ushuaia comenzó con los pueblos originarios y los primeros pobladores, y que se mantiene viva “en cada vecino y vecina que día a día aporta al crecimiento de este lugar que llamamos hogar”.

El intendente destacó que Ushuaia “es mucho más que un punto en el mapa; es una comunidad que se forjó con trabajo, compromiso y solidaridad, y que ha sabido crecer en medio de los desafíos, siempre mirando hacia adelante. Su identidad e historia trascienden generaciones y fronteras, consolidando una ciudad que nos une y nos convoca a soñar en común”.

Finalmente, Vuoto remarcó que, en estos tiempos complejos, el desafío es proyectar juntos un futuro mejor: “queremos una Ushuaia de todos y para todos, inclusiva, próspera y llena de oportunidades. Vamos a seguir transformando Ushuaia, honrando los sueños de quienes nos precedieron y abriendo camino a las generaciones que vendrán”.