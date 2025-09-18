Walter Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra

El intendente Walter Vuoto recibió este miércoles al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, quien visitó la ciudad junto a Damián Richard y Elisa Varela, referentes de la comunidad judía en Ushuaia.

El encuentro tuvo lugar en la Intendencia, con la participación del jefe de Gabinete Sebastián Iriarte y el secretario de Gobierno César Molina.

Durante la reunión dialogaron sobre distintos proyectos en común entre la Municipalidad y la AMIA, vinculados a lo cultural, religioso y comunitario, así como también sobre el predio y el cementerio judío en la ciudad.

“Seguimos trabajando para fortalecer lazos, construir comunidad y potenciar iniciativas que nos enriquecen como sociedad”, destacó el intendente Vuoto.