Sociedad

Walter Vuoto recibió al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra

jueves 18 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El intendente Walter Vuoto recibió este miércoles al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, quien visitó la ciudad junto a Damián Richard y Elisa Varela, referentes de la comunidad judía en Ushuaia.

El encuentro tuvo lugar en la Intendencia, con la participación del jefe de Gabinete Sebastián Iriarte y el secretario de Gobierno César Molina.

Durante la reunión dialogaron sobre distintos proyectos en común entre la Municipalidad y la AMIA, vinculados a lo cultural, religioso y comunitario, así como también sobre el predio y el cementerio judío en la ciudad.

“Seguimos trabajando para fortalecer lazos, construir comunidad y potenciar iniciativas que nos enriquecen como sociedad”, destacó el intendente Vuoto.

