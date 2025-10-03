Vuoto firmó convenios con la Defensoría Nacional y la Defensoría de Córdoba

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto encabezó la firma de dos convenios con la Defensoría Nacional y la Defensoría de Córdoba, en clave de la elaboración del plan municipal de infancias y adolescencias, lo cual permite la legitimización de un trabajo que se viene haciendo desde el primer mandato de la gestión con el objetivo de garantizar la protección de derechos hacia las infancias y adolescencias, ahora con el acompañamiento de Unicef.

El encuentro tuvo lugar en la sala de situación de la intendencia, donde también participó la legisladora Victoria Vuoto, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidades Alejandra Vuoto, el jefe de Gabinete Sebastián Iriarte, el secretario de Gobierno César Molina y el jefe de la Defensoría, Sebastián Medina.

De esta manera, Unicef será parte del proceso de trabajo de organización, sistematización y fortalecimiento de las políticas que el municipio viene llevando adelante en clave de trabajar con el resto de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general,

Como así también, con las infancias y las adolescencias de la ciudad, para pensar los principales ejes que necesitan ser atendidos en la realidad actual y por sobre todas las cosas, potenciar los equipos de trabajo, acompañarlos y estar a la altura del momento histórico que demanda mayor presencia del Estado municipal.

Donde además, el municipio tendrá un rol de articulador con el resto de las instituciones, entendiendo el vaciamiento de todos los programas dependientes del gobierno nacional en los territorios de la Argentina.