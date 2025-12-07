¿Vuelven? Más allá de los hits: The Rolling Stones le dedicó una playlist a Argentina

El grupo tomó los datos del Spotify Wrapped y compartió una lista con las más escuchadas.

Tras la salida del Spotify Wrapped, los Rolling Stones tomaron los datos para descubrir que la Argentina es uno de los países en donde más se escuchan sus canciones por fuera de los hits.

Por esta razón, lanzaron una playlist con las canciones más reproducidas en el país y le dedicaron la publicación en sus cuentas oficiales a la patria stone.

“Argentina conoce a los Stones. Acá están los temas que tienen en repeat, más allá de los hits, en Spotify. Y sí: vemos que aman Tattoo You, Sticky Fingers, Some Girls, Exile on Main St. y Voodoo Lounge”, escribieron en sus cuentas oficiales.

La lista se compone de 90 canciones y repasa toda la discografía de la banda. Es que los fans argentinos no dejaron disco sin reproducir y le sumaron muchas escuchas a una cuenta que tiene 15.825.404 seguidores y 26.169.789 oyentes mensuales.

En la publicación, ilustrada con una bandera argentina, muchos se ilusionaron con un posible regreso al país e incluso la mayoría comentó haberse comido el “amague”.

“Entré como un caballo”, escribió el reconocido actor Benjamín Rojas. “Ola de microinfartos en Argentina”, comentó otro internauta. “Se me paralizó el corazón por unos segundos. Los esperamos”, lanzaron también.

Podes ver el post acá.

Lo cierto es que es el segundo guiño de la banda hacia nuestro país. En medio de anuncios oficiales de giras, ¿por qué no ilusionarse con 2026?