Vuelve la Expo Fly Fishing Patagonia

La ciudad de San Martín de los Andes se prepara para recibir, del 14 al 16 de noviembre, la séptima edición de la Expo Fly Fishing Patagonia, el encuentro más importante del país dedicado a la pesca con mosca. La exposición se ha consolidado como una tradición previa al inicio de cada temporada, atrayendo tanto a pescadores como a amantes de la naturaleza.

NEUQUÉN.- La Expo Fly Fishing busca promover la pesca con mosca como actividad recreativa, además de fomentar oportunidades de negocio y comercio dentro de la industria. Cada año, el evento incorpora novedades, charlas y cursos que abarcan desde el atado de moscas y perfeccionamiento en el lance hasta la presentación de nuevos libros y clínicas especializadas.

Los asistentes también podrán disfrutar de stands comerciales, explorar el arte vinculado a la pesca con mosca, probar equipos en la pileta de casteo y participar en sorteos, concursos y degustaciones de productos regionales.

Además, por tercer año consecutivo, la expo contará con el Festival Internacional de Cine de Pesca con Mosca IF4, un evento itinerante que proyecta los mejores cortometrajes del mundo sobre esta disciplina, sumando un atractivo único a la propuesta del encuentro.

Cada edición convoca aproximadamente a 60 empresas e instituciones, y atrae a un número creciente de visitantes. La exposición ha sido declarada de interés turístico por el gobierno provincial, la Secretaría de Turismo de la Nación y el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, consolidando su importancia dentro del calendario de actividades de la región.