Vuelve “El mercado en tu barrio”

El Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”. La misma se realiza este viernes 10 de octubre, hasta las 20 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670).

“El Mercado en tu Barrio” vuelve al Barrio de Chacra II con el objetivo de acompañar la economía familiar y fortalecer la producción local, ofreciendo alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles. En esta ocasión, participarán carnicerías, pollerías, pescaderías, verdulerías, fiambrerías, distribuidoras y proveedores de artículos de limpieza, además de artesanos y emprendedores locales.

Entre las ofertas destacadas se encuentran: Carnes: asado $13.900 el kg, bola de lomo $12.740 el kg, costeleta $11.900 el kg, cuadrada $12.740 el kg y vacío $13.900 el kg. Pollería: 3 kg pata muslo $9.750, 2 kg alas $5.980, 2 kg supremas $19.800 y pollo entero $3.500 el kg. Verduras: papas $890 el kg, bolsa de papas $10.900, cebolla $990 el kg y naranja $1.990 el kg.

Cabe destacar que, en esta edición se suma la empresa Blanco Nieve, quienes ofrecerán sábanas a precios promocionales, como: 1 ½ plaza $18.000, 2 ½ plazas $20.000, Queen (colchón de 1,60 mt) $22.000, Queen (colchón de 1,80 mt) $32.000 y King $35.000.

Dichos productos, podrán abonarse en efectivo, tarjeta de débito o crédito, facilitando el acceso a vecinos y vecinas. Desde el Municipio se invita a participar y aprovechar esta nueva edición, que contribuye al cuidado del bolsillo de las familias riograndenses y al fortalecimiento del sector productivo local.