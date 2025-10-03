Vuelve a girar la calesita zona sur

Ya está en funcionamiento este divertido espacio, el cual está habilitado para toda la comunidad, de jueves a domingos, de 15 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. Sujeto a condiciones climáticas.

El Municipio de Río Grande informa a las familias que se encuentra habilitada la Calesita de zona Sur, ubicada en la intersección de las calles Tolhuin y Rafaela Ishton.

De jueves a domingo, de 15 a 18 horas, con entrada libre y gratuita para que las infancias junto a sus amigos y familias compartan momentos de calidad en un espacio divertido y seguro.

Es importante recordar que el funcionamiento de la Calesita de zona Sur está sujeto a condiciones climáticas.

A través de este tipo de iniciativas, el Estado Municipal trabaja permanentemente en la puesta de valor de diferentes espacios recreativos de la ciudad, sumando opciones de encuentro y disfrute para las vecinas y vecinos riograndenses.