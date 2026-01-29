Vuelos británicos en el Atlántico Sur

Los vuelos de la Real Fuerza Aérea Británica en el Atlántico Sur revelan una estrategia logística que conecta las Islas Malvinas con puntos estratégicos de Sudamérica. En el último episodio, un Airbus KC.Mk 2 Voyager despegó desde Malvinas, realizó maniobras asociadas a operaciones antárticas y culminó con una escala en Chile, reforzando la presencia británica en la región.

El viaje no fue aislado: forma parte de un esquema que se consolidó durante 2025, con recorridos regulares que unen las Islas Malvinas con distintos puntos estratégicos del Cono Sur. Los vuelos permiten mantener la presencia militar británica en el Atlántico Sur, reabastecer fuerzas estacionadas en el archipiélago y dar soporte a operaciones asociadas al control marítimo y aéreo, así como a la Antártida.

El avión de reabastecimiento Airbus KC.Mk 2 Voyager operó desde la base Monte Agradable en las Malvinas y, tras realizar maniobras sobre la región antártica, aterrizó en una base militar de la Fuerza Aérea de Chile. Días antes, la misma aeronave había despegado varias veces sin informar públicamente sus destinos, en paralelo a los vuelos de un Airbus A400M británico, utilizado para transporte militar.

La coincidencia de ambos aviones sugiere una operación coordinada de logística aérea. El primero proporciona reabastecimiento en vuelo, mientras que el segundo cumple funciones de transporte, reforzando la capacidad británica de proyectar operaciones en la región.

Para Chile, estas maniobras consolidan un rol estratégico como aliado logístico del Reino Unido. Para Argentina, los vuelos representan un hecho que sigue con atención, dado el impacto en la vigilancia del Atlántico Sur y la Antártida, zonas de especial sensibilidad geopolítica.