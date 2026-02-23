Vuelos afectados por paros de controladores aéreos

Los controladores aéreos retomarán las medidas de fuerza del 26 de febrero al 2 de marzo. Se verán afectados despegues en todo el país.

Los vuelos en la Argentina volverán a verse afectados en el cierre de la temporada de verano. Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunciaron un nuevo cronograma de medidas de fuerza que comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 2 de marzo.

El sindicato confirmó un cese de actividades que impactará principalmente en los despegues de aeronaves en los distintos aeropuertos del país, en el marco de un reclamo salarial que mantiene abierto el conflicto con la empresa estatal del sector.

Reclamo salarial y fin de la conciliación

Desde ATEPSA argumentaron que la decisión se adoptó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria y la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Según el gremio, «habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la conciliación obligatoria sin una respuesta integral al conflicto», se resolvió avanzar con un esquema de paros en fechas y horarios ya notificados oficialmente.

Además, anticiparon que realizarán una asamblea general para informar detalles de la negociación y coordinar las próximas acciones.

Cómo impacta el paro en los vuelos

La medida afectará principalmente la autorización de despegues, ya que durante las franjas horarias previstas no se habilitarán salidas de aeronaves ni movimientos de vehículos en pista. Tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo.

Sin embargo, quedarán exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de búsqueda y rescate.

El conflicto coincide con el final de las vacaciones de verano y el inicio del ciclo lectivo en varias provincias, lo que podría generar complicaciones para pasajeros que regresan a sus hogares.

Cronograma de paros de controladores aéreos

El esquema de medidas anunciado por ATEPSA es el siguiente:

Jueves 26 de febrero: de 15:00 a 18:00 - afecta a toda la aviación. Viernes 27 de febrero: de 19:00 a 22:00 - afecta a toda la aviación. Sábado 28 de febrero: de 13:00 a 16:00 - afecta a la aviación general y no regular. Domingo 1 de marzo: de 9:00 a 12:00 - impacta en la aviación comercial regular con destino nacional. Lunes 2 de marzo: de 5:00 a 8:00 - afecta a toda la aviación.

Incertidumbre en el sector aerocomercial

El conflicto reaviva la tensión en el sector aerocomercial, que ya atravesó distintos reclamos gremiales en los últimos meses. Las compañías aéreas deberán reprogramar operaciones y recomendar a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.

Mientras tanto, el eje de la discusión sigue siendo la actualización salarial de los controladores aéreos, en un contexto de recomposición de ingresos y presión inflacionaria.

La evolución de las negociaciones en los próximos días será clave para determinar si el cronograma de paros se mantiene o si se alcanza un acuerdo que permita normalizar las operaciones aéreas en todo el país.

https://www.baenegocios.com/sociedad/vuelos-afectados-por-paros-de-controladores-aereos-en-el-final-de-las-vacaciones-6826/