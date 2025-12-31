Vuelco en la Ruta 3: una mujer fue hospitalizada con lesiones leves

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2860, en inmediaciones de Río Grande. La conductora fue trasladada de manera preventiva al Hospital Regional y luego recibió el alta.

RÍO GRANDE.– Durante la tarde de este miércoles se registró un vuelco vehicular sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura del kilómetro 2860. Por causas que se investigan, un automóvil Renault Logan terminó volcado sobre la calzada.

El rodado era conducido por Lorena Ivana Altamirano, de 48 años, quien tras el siniestro manifestó dolencias, motivo por el cual se solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar.

Personal sanitario procedió al traslado de la conductora al Hospital Regional Río Grande, donde fue asistida y sometida a los controles médicos correspondientes. Posteriormente, se informó que fue dada de alta, presentando lesiones de carácter leve.