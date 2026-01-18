Vuelco de un auto en la Ruta 3: el conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2910 de la Ruta Nacional N°3. El único ocupante del vehículo fue trasladado al centro asistencial de Tolhuin y se encuentra fuera de peligro.

TOLHUÍN.– Hoy se registró un vuelco vehicular en el kilómetro 2910 de la Ruta Nacional N°3, en cercanías de esta ciudad. El hecho fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol, color negro, que circulaba en sentido sur–norte.

Al arribar al lugar, personal policial constató que el rodado se encontraba volcado sobre el sector lateral de la banquina. En el interior del vehículo se hallaba su único ocupante, identificado como Gastón Nicolás Barriga, de 25 años.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del automóvil, lo que derivó en el vuelco. Una ambulancia del centro asistencial de Tolhuín acudió al sitio y procedió al traslado del joven para su evaluación médica.

Desde el ámbito sanitario se informó que el conductor se encuentra fuera de peligro, permaneciendo bajo observación preventiva. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades policiales competentes.