Vuelco en la Ruta 3: dos personas resultaron gravemente heridas

El siniestro ocurrió hoy a la tarde en la salida sur de Río Grande. Un hombre y una mujer que viajaban en un Chevrolet Ónix fueron trasladados de urgencia al hospital.

RÍO GRANDE.– Un siniestro vial sucedió hoy alrededor de las 18:35 sobre la Ruta Nacional Nº3, a la altura de la salida sur de la ciudad; un automóvil Chevrolet Ónix protagonizó un violento despiste seguido de vuelco y quedó en un sector del costado de la ruta.

Debido al impacto, los dos ocupantes del rodado —una mujer de 34 años y un hombre de 21— sufrieron lesiones de consideración. Fueron asistidos en el lugar por personal policial y de emergencias médicas, que dispuso un cordón sanitario para garantizar su rápido y seguro traslado al Hospital Regional Río Grande.