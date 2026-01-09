Vuelco de una camioneta en la Ruta Complementaria F

El siniestro vial ocurrió hoy antes del mediodía y fue protagonizado por una Land Rover con tres ocupantes. Todos fueron trasladados al hospital de manera preventiva.

RÍO GRANDE.– Este viernes se registró un vuelco vehicular en un sector de la Ruta Complementaria “F”, que involucró a una camioneta marca Land Rover.

En el rodado se desplazaban tres personas: el conductor, Franco Dittrich, de 27 años, y sus acompañantes Ezequiel Alderete, de 26, y Adrián Tonianez, de 37. Tras el siniestro, los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias al Hospital Regional Río Grande para su evaluación médica.

Según se informó, únicamente el conductor presentó lesiones, mientras que los acompañantes no sufrieron heridas de consideración. Personal policial y de emergencia trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación en la zona.