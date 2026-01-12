Vuelco de una camioneta en la avenida Héroes de Malvinas

El siniestro vial ocurrió esta mañana en Ushuaia. La conductora perdió el control del vehículo tras una falla mecánica y terminó volcando sobre la banquina.

USHUAIA. – Alrededor de las 8:21 horas de este lunes, una camioneta protagonizó un vuelco sobre la avenida Héroes de Malvinas al 2500 de esta ciudad.

El hecho involucró a una Jeep Cherokee que circulaba en sentido descendente, conducida por Alicia Mabel Roa (38), quien viajaba acompañada por su hija, Antonella Luchini Roa (20). Según manifestó la conductora, momentos antes del accidente advirtieron una falla en una de las ruedas, lo que provocó la pérdida de control del rodado.

Como consecuencia, el vehículo impactó contra el guardarraíl y terminó volcando sobre la banquina. Tras el siniestro vial, Alicia Roa fue trasladada al hospital local de manera preventiva para su evaluación médica, mientras que su acompañante no presentó lesiones de consideración.