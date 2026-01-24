Vuelco de un auto en la Ruta 3: el conductor es policía y dio positivo en alcoholemia

El siniestro ocurrió hoy a la altura de los Depósitos Fiscales, en Ushuaia. Los ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones de gravedad.

USHUAIA.– Personal policial intervino en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del sector de los Depósitos Fiscales, donde un automóvil terminó volcado a un costado de la calzada.

El hecho fue protagonizado por un Chevrolet Celta, que era conducido por Alan Apaza, de 41 años, un efectivo policial que viajaba acompañado por una mujer de 32. Al momento del arribo de los efectivos, ambos se encontraban fuera del vehículo y no presentaban lesiones de consideración.

Tras las actuaciones de rigor, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo, con un registro de 2,61 gramos de alcohol por litro de sangre.