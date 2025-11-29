Voz autorizada. Lucas Heredia celebra 15 años de carrera solista: Cantar es interpretar y traer a la vida

El cantautor cordobés celebra 15 años de carrera solista repasando los puntos altos y más sentidos de su obra. Cómo fue que su último disco pegó en países como Chile y Colombia.

Lucas Heredia se encuentra en plena celebración de sus 15 años de carrera solista. Tras regresar de una gira que lo llevó a tocar recientemente por Chile y Colombia, Heredia se prepara para dos conciertos clave que resumen su trayectoria: este sábado 29 de noviembre en el Cultural Tames de Buenos Aires y el viernes 5 de diciembre en el Platz Espacio Cultural de Córdoba.

En el estudio de La Voz en Vivo compartió reflexiones sobre su música independiente, la evolución de su voz y el impacto que ha tenido su último trabajo, un disco grabado en un formato acústico que demuestra la vigencia de lo “real y verdadero” en la canción.

–Tu último disco cumple justo un año el 5 de diciembre. ¿Qué tiene de especial este trabajo tan íntimo grabado a guitarra y voz?

–Este disco es el primero que hago siendo guitarrista y cantautor en ese formato clásico. Lo grabé así, grabado en vivo, una toma cada canción. Y es muy loco porque es el primer disco que tiene tanta llegada en tan poco tiempo. Da la sensación de que esa tradición de la trova y la canción está intacta. Hay algo de lo real y lo verdadero que, a pesar de las épocas, se sigue abriendo paso. Ha sido el más escuchado en menos tiempo y el que me llevó a lugares que nunca pensé tocar. Por ejemplo, me sorprendió estar en Colombia o Chile y que la gente cante las canciones.

–En esta celebración de los 15 años, ¿qué formato van a tener los shows? ¿La banda, la intimidad?

–Tengo épocas. Vengo de un pasado muy roquero; me gusta la banda para ciertas cosas, en un festival está buenísimo y es una sonoridad genial. Pero hay lugares donde la intimidad es clave. En el vivo va a haber de todo: va a haber cuerdas, va a haber un coro, va a estar la banda sonando y va a haber un momento solo también. Creo que en todo momento somos de todo un poco, y eso va a pasar en esta celebración.

–¿Cuándo encontraste tu propia voz? Esto es clave para un cantante; vos inclusive sos docente al respecto. ¿Cómo fue ese recorrido hasta sentirte pleno cantando como Lucas Heredia?

–Me di cuenta cantando canciones de otras personas. Todos tenemos una cadencia, una manera de hablar que es propia de la voz, un “acorde gestual”. Me di cuenta que, a pesar de los estilos (por ejemplo, cantando una samba o canciones de otros autores), yo sigo siendo el mismo de esa manera. Se nota que, a pesar de los estilos, hay algo de la lentitud y del “airecito, de la manera hasta de la tonada” que está propuesto ahí. Por ejemplo, yo canto temas de Fernando Cabrera, que tiene una manera de decir muy particular, y yo las canto de otro modo.

–De hecho, tenés una versión de “El tiempo está después” de Fernando Cabrera que a mí, personalmente, me parece superadora del original. ¿Qué te dijo él al respecto?

–Hace poquito estuve tocando con él, con Fernando Cabrera, en Mendoza. Estábamos en la prueba de sonido y me dice: “Pasamos una vez esta canción”. Y me agregó: “Pero, ¿para qué te voy a pedir?”. Yo creo que el intérprete también co-crea en esa posibilidad. Las canciones tienen una memoria y son una semilla que uno la riega con su voz. La historia propia es la que hace que la canción tenga otro sentido.

–Entonces, es clave esta idea de “regalarle” la historia propia a la canción para que conmueva, ¿incluso en tus propias composiciones?

–Es clave. Alguien deposita en una canción una especie de estuche; por sí solo, si no hay alguien que la cante que la traiga a la vida, es solo una recopilación de lenguaje. Cantarla necesita que uno le ponga la vida ahí. Poner la vida es preguntarse: ¿qué significado tiene eso? ¿Con quién te encontrás de vuelta?. Ese recuerdo, esa parte emocional, tiene que venir junto con la palabra. Si uno no puede invocarlo, lo está diciendo como leyendo una receta de farmacia. Por eso es tan importante la interpretación. Por ejemplo, estuve tocando en Colombia, en el Pacífico, donde la comunidad afrodescendiente está entregada a la suerte de la vida, sin agua potable. Una canción dedicada a esa lucha, yo la digo y estoy dando un abrazo a la vez. Cantarla como la “Plegaria para un niño dormido” de Spinetta, es caminar en puntas de pie para decir desde ahí. Eso es cantar, interpretar y traer a la vida.

–Se nota el trabajo cuasi artesanal en tu voz, esa elasticidad que te permite ir a los falsetes. ¿Cuál es tu rutina? ¿Seguís teniendo profesor de canto?

–En este momento no, pero siempre he tenido. Doy muchas clases y estoy todo el tiempo conectado, investigando; soy un “ñoño” del asunto. Pero practico mucho todo el tiempo. La mejor manera de ser un buen intérprete es ser el mejor medio para eso. Uno tiene que ser bien flexible, como si fuese plastilina, un chico jugando con plastilina. Hay una frase que leí una vez: “Amar es dejar aparecer, cantar es dejar aparecer”. Para eso, hay que ser flexible, ser la mejor nave para el aire que viene.

–Además de tu música, te vemos pelear mucho por la cultura y por los espacios. ¿Qué rol ocupa la belleza y la cultura en tu vida?

–Yo creo que, ¿qué sería del mundo sin la belleza y sin intentar en nosotros reproducir la belleza que existe en la naturaleza? Si no hacemos eso, para mí pierde sentido todo. Cuando viajo afuera, lo primero que pasa es que la gente dice: “Loco, las canciones de los argentinos, la cultura argentina, qué tremendo”. Nosotros hacemos casa en la canción, es el único lugar donde no hay discusión, junto con el fútbol. Hacemos casa en la canción debido a ese exilio sistemático que hemos tenido desde siempre, mirando para otro lado. Por eso hay que defender nuestra cultura a donde vayamos, porque es probablemente lo que mejor nos muestra en el mundo.

–¿Cuál es la clave final para que una canción logre conmover al público?

–Dejar aparecer es la clave para que una canción conmueva. Si uno no se conmueve, está todo mal. Y si podemos conmovernos todavía, a pesar de las barbaridades que pasan en el mundo, podemos ser mejores.

Para ver

Lucas Heredia dará un show por sus 15 años de carrera solista el sábado 29 de noviembre en el Cultural Tames, Buenos Aires. Viernes 5 de diciembre en Platz Espacio Cultural (Maipú 350), Córdoba.