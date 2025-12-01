 Voy a acompañar desde otro lugar al presidente más disruptivo

Patricia Bullrich organizó un acto para despedirse del equipo del Ministerio de Seguridad, de sus pares del Gabinete y de los jefes y miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

BUENOS AIRES (NA).- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se despidió del cargo en un acto que encabezó ante la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios de sus colegas del Gabinete, y sostuvo que ahora va a “acompañar desde otro lugar al Presidente más disruptivo”.

Ya de lleno desde hace días en su próximo rol como jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Bullrich organizó un acto para despedirse del equipo de esa cartera, de sus pares del Gabinete y de los jefes y miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

“Agradezco a mi equipo por haberme acompañado en esta gesta. También a los jefes de las fuerzas de seguridad”, sostuvo la ministra saliente.

Y agregó: “Ahora toca acompañar desde otro lugar al Presidente más disruptivo, más cariñoso, que más reconoce la tarea de cada uno de nosotros”.

También agradeció a la hermana de Javier Milei, al afirmar que “hoy LLA es una fuerza política que está ahí de ser la fuerza mayoritaria en Argentina, gracias a un trabajo impresionante de Karina. Lo hiciste”, le dijo a la presidenta del partido violeta, quien siguió su discurso desde la primera fila.

La mayor parte de su mensaje de media hora de extensión fueron agradecimientos, y entre ellos nombró a todas las fuerzas de seguridad.

“Muchas gracias a la Policía Federal, el DFI va a hacer historia. También gracias a la Gendarmería, una fuerza noble que se la juega todos los días en los lugares más recónditos del país y quizás está un mes ahí. Además es la fuerza que más droga secuestra”, sostuvo.

“Gracias a la Prefectura, que nos cuida en el mar, cuida nuestros recursos. Gracias a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la última fuerza que se creó en la Argentina. También gracias a una fuerza olvidada totalmente, castigada, con armas de 1949 y chalecos vencidos. No tenían nada, hablo del Servicio Penitenciario Federal, que pasó a ser una fuerza orgullosa porque este gobierno le ha dado esa dignidad que le habían quitado”, continuó.

Sobre el final presentó a Alejandra Monteoliva, la funcionaria de su riñón que pasará a reemplazarla al frente del Ministerio de Seguridad la semana próxima.

“Ya la conocen, están todo el día con ella, haciendo lo que necesitamos para seguir siendo el mejor país para vivir en América Latina, el más seguro y esto lo ganamos porque hace años estábamos en el quinto o sexto lugar en seguridad”, dijo.

Y cerró: “Esto se logró con decisión política de un Presidente que no tiene miedo, que te dice ´hacé y no tengamos miedo al qué dirán o a lo políticamente incorrecto´”.