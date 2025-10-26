Votó el Gobernador en el colegio Polivalente de Arte de Río Grande

«Mientras haya elecciones, es un día para celebrar, es un día de democracia”, manifestó el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, en el inicio de los comicios y luego que emitiera su voto en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad de Río Grande este domingo por la mañana.

Al ser consultado, el Mandatario Provincial señaló que “la elección de hoy no es menor para nadie, va a ser un mensaje para toda la dirigencia” y añadió: “A nivel local, a nivel nacional, creo que todos tenemos que tener la humildad de escuchar lo que digan las urnas”.

En esta línea, consideró que “uno de los peores pecados que puede haber en la vida, en la política, es la soberbia”, e instó a los distintos espacios “a escuchar”. “Ojalá la Argentina vaya por el camino de producción, de generación de empleo, de desarrollo, defensa de la industria nacional”, sostuvo. «Ojalá la Argentina vaya por el camino de producción, de generación de empleo, de desarrollo, defensa de la industria nacional”, sostuvo Gustavo Melella.

Asimismo, remarcó que “no es una elección fácil, hoy hay muchas alternativas, muchas divisiones en algunos espacios, eso no ayuda. Para mí el gran objetivo es lograr la unidad» y sumó: «mientras haya elecciones, es un día para celebrar, es un día de democracia”.