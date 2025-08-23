Votá tu proyecto favorito de la Digital Hackathon

El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que continúa abierta la votación popular de la 4° edición de la Digital Hackathon, una propuesta educativa que reúne a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en el desafío de crear soluciones tecnológicas para la ciudad.

Los vecinos y vecinas pueden ingresar a la plataforma https://participa.riogrande.gob.ar/processes/DigitalHackaTHONRG2025

y elegir el proyecto que más los represente entre las iniciativas presentadas por los 16 equipos participantes. Tendrán tiempo de votar hasta el 26 de agosto.

La etapa de votación es una instancia clave para acompañar y reconocer el esfuerzo de los estudiantes, que con creatividad e innovación trabajan en propuestas que aportan al desarrollo de la comunidad.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la participación ciudadana y con el impulso de espacios que promuevan el talento y la innovación local.