Volcó un camión en el ingreso a un depósito fiscal

El siniestro vial ocurrió esta tarde en un sector de acceso por la Ruta Nacional Nº3 de Ushuaia. Un acompañante sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital.

USHUAIA.– Hoy, alrededor de las 17:32 horas, un camión protagonizó un vuelco en un sector de ingreso a un depósito fiscal ubicado sobre la Ruta Nacional Nº3, en inmediaciones del acceso a esta ciudad.

El vehículo involucrado fue un camión Ford Cargo 1730, que era conducido por José Maximiliano Manzoni, de 35 años, quien se encontraba acompañado por otro hombre adulto. Como consecuencia del incidente vial, el acompañante sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional para recibir la atención médica correspondiente.

En el lugar intervino personal policial y de emergencia, quienes realizaron las actuaciones de rigor y ordenaron el tránsito en la zona.