“Voces y Manos de Nuestro Pueblo”, encuentro y arte

Desde el Bachillerato Popular “Presente” invitan a participar de la 3ra. edición del evento cultural “Voces y Manos de Nuestro Pueblo”, una noche de encuentro, arte y celebración que reunirá baile y música en vivo con la comunidad riograndense, hoy viernes a partir de las 20 Hs.

RIO GRANDE.- Quienes asistan al evento, acompañando está propuesta, podrán disfrutar de servicio de buffet administrado por los docentes, estarán a la venta productos elaborados por los propios estudiantes y profes.

Ésta 3era. Edición será una oportunidad para compartir con los vecinos, vecinas y seguir fortaleciendo los lazos que sostienen este espacio educativo.

“Voces y Manos de Nuestro Pueblo” se ha convertido en un evento que forma parte de la esencia del “Bachi” como compromiso por mantener viva la cultura popular, la educación pública, gratuita y el trabajo cooperativo.

El ingreso al evento tiene un valor de $2.000 el cual podrán abonar en puerta.

Los esperamos el viernes 14 de noviembre, a las 20:00, en el Polideportivo “Margen Sur”.

Seguí todas las novedades en Instagram: @bachi_popular_presente