La titular de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, dijo que “la natación de invierno permitirá a Ushuaia ser parte de nuevos calendarios internacionales de turismo deportivo”.

USHUAIA.- La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, mantuvo un encuentro de trabajo con Matías Ola, referente internacional de la natación en aguas frías y presidente de la ONG Nadando Argentina. La reunión se realizó tras la llegada a la ciudad de la atleta española Begoña Alday, quien concretó un cruce a nado del canal Beagle en pleno invierno.

Matías Ola, pionero en este tipo de desafíos y fundador del movimiento nacional de natación de invierno, destacó que “Ushuaia tiene una importancia estratégica como destino global para el desarrollo de la disciplina”.

El referente de natación en aguas frías indicó que propuso “la creación de un Winter Swimming Festival Internacional a realizarse anualmente entre mayo y junio, como una articulación productiva entre el sector público y privado en favor del deporte y el turismo”.

Viviana Manfredotti señaló que “en el encuentro conversamos sobre lo que fue el cruce a nado por las frías aguas del Canal Beagle y abrimos un espacio de trabajo sobre proyectos muy interesantes de la Asociación Nadando Argentina para 2026, que permitirán consolidar a nuestra ciudad como un destino de alto interés para los competidores de este tipo de actividades”.

La titular de la cartera de Turismo indicó que “desde nuestra gestión el apoyo a estas iniciativas es total, porque para el municipio es esencial insertar el destino en circuitos internacionales de turismo deportivo y fortalecer el perfil de Ushuaia como plaza mundial de turismo y deporte”. Viviana Manfredotti recibió a Matías Ola, presidente de la ONG Nadando Argentina.

Manfredotti agregó que “en lo que respecta a la natación en aguas frías es muy importante recordar la cercanía de nuestra ciudad con la Antártida, un destino soñado para el nado en aguas heladas, una disciplina que crece aceleradamente a nivel internacional y que puede posicionar rápidamente al Fin del Mundo en calendarios deportivos en los que hoy no estamos presentes”.

La Secretaria sostuvo que “es muy atractiva la idea de avanzar en la posibilidad de que Ushuaia sea sede oficial de un evento internacional de natación de invierno en 2026, lo que permitiría atraer a cientos de nadadores de distintos países y generar una plataforma ideal para el desarrollo económico, turístico y cultural de la ciudad”.