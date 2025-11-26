Viviana Manfredotti hizo un balance del turismo durante el fin de semana extra largo

Entre el viernes 21 y el martes 25 de noviembre, Ushuaia vivió un fin de semana extra largo con una notable afluencia de visitantes. Las oficinas de información turística atendieron a 4.124 personas.

USHUAIA.- La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, calificó al fin de semana extra largo como “muy fructífero en términos turísticos, algo que se refleja en los datos de las oficinas de información turística, donde se atendieron a 4.124 personas, y en el registro de ingresos al Parque Nacional Tierra del Fuego, que superó los 3.500 visitantes”.

La funcionaria indicó que “para que nos demos una idea, Ushuaia recibió entre el jueves 20 y el martes 25 de noviembre un total de 95 vuelos provenientes de Calafate, Trelew, Córdoba, Buenos Aires y Chile, con un promedio de 22 vuelos diarios”. También destacó que “el icónico puerto local recibió más de 2.260 cruceristas”.

Manfredotti repasó parte de la agenda desarrollada durante estos días y señaló que “durante el 22 y 23 de noviembre, Ushuaia volvió a transformarse en epicentro del deporte de naturaleza y montaña con la realización del evento fueguino de mountain bike y ultra trail Ushuaia EPIC, que desde 2016 viene haciendo historia”.

La Secretaría de Turismo colaboró activamente en la organización del evento. En ese marco, Manfredotti afirmó que “desde la gestión buscamos seguir profundizando el turismo recreativo y deportivo, y acompañar a los realizadores de la carrera es una muestra de ello. Eventos como este, que fusionan la morfología de nuestra ciudad, sus paisajes y el deporte, son de enorme importancia”.

Agregó, además, que “en el marco del turismo deportivo y recreativo, se incentiva a los ciudadanos a organizar actividades convocantes, saludables y exigentes, que permiten disfrutar desde la sostenibilidad y valorar el bellísimo entorno en el que vivimos”, y sostuvo que “en términos de promoción turística, la carrera es positiva porque invita a conocer nuestra ciudad desde una perspectiva distinta y, al mismo tiempo, su repercusión nacional e internacional nos favorece al mostrarnos como un destino ideal para este tipo de deportes y para la generación de contenido”.

Manfredotti valoró el crecimiento del evento al asegurar que “pretendemos que este tipo de actividades sean cada vez más frecuentes, porque incentivan a disfrutar de nuestra ciudad desde el deporte.

Este año la carrera convocó a más de 350 corredores, superando ampliamente el número de inscriptos del año pasado, un progreso muy alentador para una iniciativa deportiva con impacto turístico, que combina el impulso privado con la cooperación del sector público en beneficio de nuestra ciudad, su gente y la promoción del destino”.

Por último, la Secretaria destacó la llegada a Ushuaia de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025. Manfredotti afirmó que “el evento tuvo una relevancia mediática inmensa, finalizó su recorrido por la Patagonia Argentina en nuestra ciudad y convirtió a Ushuaia en un escenario de lujo automovilístico.

Tener 56 Ferraris en Ushuaia es algo inédito y de una significancia superlativa para la ciudad como destino”. Además, señaló que “fue una travesía singular que reunió a conductores y acompañantes de más de diez países, entre ellos Emiratos Árabes, Japón, Italia y Australia, atravesando Bariloche, la Ruta de los 7 Lagos y El Calafate hasta llegar al Fin del Mundo”.